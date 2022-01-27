【黃Viu劇集】宣布3月推出30原創作品　《現在開始是Showtime》大熱上場

▲ 黃Viu煲劇平台將於3月推出30部原創韓劇和泰國劇集。

新年新氣象，「黃Viu煲劇平台」（下稱「黃Viu」）宣布將於2022年推出逾30部Viu Original作品；其中由資深製作人、Viu首席原創內容總監杜之克領軍的Viu Original Studio將製作更多原創內容，

近年「黃Viu」業務發展迅速，不但在亞洲、中東及南非等16個市場提供服務，每月活躍用戶更高達4,940萬名；多齣本土及泛區域的原創製作亦於業界取得佳績，如Viu Original原創韓劇《月升之江》和《紅天機》，先後在韓國影視頒獎禮上獲頒多個獎項。

▲ 浪漫韓劇《為何是吳秀才》。

打造「黃Viu」自家品牌

有見及此，去年強勢加盟的「黃Viu」首席原創內容總監杜之克透露，未來將會製作更多華語內容，以鞏固「黃Viu」在OTT娛樂市場的領先地位，他說：「我們計劃每個月都會推出原創作品，讓用戶可以隨時隨地繼續透過我們的平台欣賞多元化的亞洲內容，當中也包括更多華語作品。」

而「黃Viu煲劇平台」即將在3月推出兩部Viu Original原創韓劇打響頭炮。

由韓國型男朴海鎮和女星秦基周主演的奇幻韓劇《現在開始是Showtime》，講述能夠使喚鬼魂的著名魔術師車次雄（朴海鎮飾），與擁有通靈能力的熱血女警高瑟海（秦基周飾）偶然捲入案件後，一起合力解決的爆笑搜查故事。

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李準基新劇

而「收視保證」徐玄振攜手「壞帥系oppa」黃寅燁擔正演出的浪漫韓劇《為何是吳秀才》，描寫法學院女教授與曾經受冤入獄的法學院學生相戀，上演了一段相愛相殺的愛情故事，劇集暫定三月在「黃Viu」上架。

改編自同名的網絡小說，由韓國「不老男神」李準基、資深藝人李璟榮和「女友系演員」金芝恩主演的《Again My Life》，講述展開人生第二幕的熱血檢察官懲治絕對惡勢力的故事，刺激又熱血。

另外，更多Viu Original原創及本土製作即將推出，包括全新一季《Close Friend》（泰國）、《Finding the Rainbow》（泰國）、《My Coach》（泰國）、《Assalamualaikum My Future Husband》（印尼），以及音樂劇《WANNABE》（泰國）將於不日上架。

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