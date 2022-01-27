【Omicron變種】港大研究指復必泰疫苗接種者感染Omicron後　仍可快速產生中和抗體及T細胞免疫反應

▲ 港大醫學院一項研究指，接種復必泰疫苗者即使感染Omicron，體內仍可以快速產生中和抗體及T細胞免疫反應。（資料圖片)

本港受變種病毒Delta及Omicron的威脅，社區出現多條的傳播鏈。港大醫學院一項最新研究發現，mRNA疫苗（復必泰疫苗）接種者在感染Omicron後，疫苗所誘導的中和抗體及T細胞可更快速地產生免疫反應，並且只出現輕微臨床症狀。該研究現已於《臨床與轉化醫學》期刊上發表。

有關研究由港大醫學院愛滋病研究所、微生物學系及新發傅染性疾病國家重點實驗室的研究團隊發表，有關研究針對本地兩宗已打兩針復必泰疫苗但仍感染Omicron患者，其體內的中和抗體，進行了全面及定量的比較，包括對比變種病毒Alpha (B.1.1.7)、Beta (B.1.351)、Gamma (P1)、Delta(B.1.617.2)和 Omicron (B.1.1.529)。

▲ （港大提供圖片）

團隊發現，與其他病毒變異株相比，Omicron對復必泰mRNA 疫苗所誘導的中和抗體表現出最大的抗阻性；而在已接種復必泰疫苗後，仍感染到Omicron的兩名患者，其體內所誘導出針對Omicron的中和抗體，從低於檢測值水平，上升至比通常復必泰疫苗接種人士所產生的中和抗體平均峰值，還要高出75倍。

另外，Omicron 突破感染還增強了與野生型新型病毒呈交叉反應的抗原特異性T細胞免疫反應，證明復必泰疫苗誘導的免疫記憶在Omicron突破感染後被迅速喚起，並有助保護該兩名患者。



領導是次研究的港大醫學院微生物學系教授兼愛滋病研究所所長陳志偉表示，研究結果表明，完成接種兩針復必泰疫苗對於阻抗新冠病毒變異株非常重要。在 Omicron 廣泛傳播前，迅速地增加所有年齡組別的疫苗覆蓋率是當務之急；另研究結果指出，研發針對 Omicron 的疫苗作為加強針具有必要性，有助於對抗目前所有的新冠病毒變異株。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，本港同時提供滅活疫苗（科興）和mRNA疫苗（復必泰）以預防新冠病毒感染是十分獨特的。鑒於疫苗誘導的免疫效力快速減弱以及新的病毒孌異株出現，疫苗接種者被Omicron突破感染後的數據，對審視疫苗接種政策具重要的指導意義。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩