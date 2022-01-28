【港產小食】IVE學生開發珍珠蚌XO醬及肉乾　盼打造成港產手信兼推廣本港漁業

▲ IVE生開發「珍珠蚌肉 X O醬」和「 珍珠蚌肉乾」 。（VTC提供）

西貢一帶有漁民以養殖珍珠蚌為生，不過通常摘取蚌內的珍珠和蚌殼，用以出售或製成珍珠末等中藥或美容產品。香港專業教育學院（IVE）食品科技及安全高級文憑，及香港知專設計學院（HKDI）視覺傳意高級文憑學生合作，以被扔棄的珍珠蚌肉製成XO醬及肉乾，期望可打造成為新興港產手信，並創立品牌「漁願」，料最快今年中可以推出市面。

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IVE食品科技及安全高級文憑師與西貢深灣養殖魚排排主梁錦明合作，同為增加本地漁民的收入，並推廣本地漁產品 ， IVE團隊以珍珠蚌肉的鮮味作賣點，製作保鮮期較長的XO醬和蚌肉乾。團隊運用實驗儀器檢驗蚌肉的重金屬含量 ，如鉛及鎘等，亦採用檢測過氧化值和水活性的方法，測試珍珠蚌肉XO醬和蚌肉乾的質量，估量XO醬可保存一年以上 、而珍珠蚌肉乾小食則可保質約6個月。

IVE食品科技及安全高級文憑畢業生鍾劉煒說，因蚌肉腥味較重，用來製作食品時，要在調味和口感配方下更多功夫。其同學陳君妍舉例，XO醬首輪成品味道不夠，需調整辣椒、蝦米等分量，製作蚌肉乾時也要塗牛油避免太乾身。

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而HKDI學生負責品牌設計，並品牌名稱定為「漁願」 ，意指漁民的願望，盼市民多關注香港漁業和保護香港海洋 。品牌標誌為兩條綁在一起的小魚，結成一條大魚，寓意傳承，亦代表生態系統不斷循環 。團隊亦設計一系列宣傳品，包括海報及手帶，並以藍色為主調，象徵香港水域的海天一色。

團隊計劃繼續與漁業伙伴合作，開發更多港產海鮮的新食品，如小魚乾魚粉、海鮮醬味和咖哩風味的魷魚乾罐頭等 ， 預計年中將製成，希望日後有機會與食品廠洽商，考慮推出市場的可行性。團隊正構思連串「聽海、看海、嘗鮮」活動，包括參觀深灣魚排的「漁願之旅」、售賣漁民自家製品的市集等，以推廣本港養蚌業和促進漁業的可持續發展。

珍珠蚌肉XO醬資料：

食材 珍珠蚌肉、蝦米、金華火腿、冰糖、蔥、紹興酒、辣椒、米糠油、甜椒粉、醬油、糖、大蒜 保存期限 一年以上 每份份量 200g

珍珠蚌肉乾資料：

食材 珍珠蚌肉、味醂、水、糖、鹽、大蒜粉、紹興酒 保存期限 6個月 每份份量 30g

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責任編輯：黃悅晴