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【疫苗通行證】首針接種率目標9成　林鄭否認迫人打針惟拒打針者「好多地方去唔到」

社會 19:06 2022/01/27

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

​行政長官林鄭月娥今日（27日）見記者公布最新防疫措施。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（27日）下午公布，2月24日起實施的「疫苗氣泡」改名為「疫苗通行證」，行政會議將討論修改第599F章《預防及控制疾病規例》以擴大受規管處所，目標首針接種率達到9成。她在會上否認是強迫市民打針，但承認會令無打針的人「少咗啲選擇」，倘有人並非出於醫療理由而拒絕打針，便要承擔後果。

被問到擴大「疫苗通行證」涵蓋範圍是否強迫市民打針，林鄭月娥回應指，大幅度引進「疫苗通行證」不等於強迫人打針，不過會令到無打針的市民「少咗啲選擇」，形容兩者「有好明顯分別」

她指出，「如果人要有選擇，你都要接受有個後果」，「如果有人唔係因為醫療理由，選擇喺咁嘅疫情下，為咗公眾利益你唔打針，你就要接受一啲後果，就係有好多地方去唔到，同我哋用法例強制打針仲有好大分別。」

林鄭月娥公布擴大「疫苗通行證」至表列處所　新入住院舍長者須先打疫苗（詳情即看：【下一頁】

全港學校暫停面授至2月21日　社交距離措施延長至2月17日（詳情即看：【下一頁】

最新熱門影片：【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：馮琪雅

林鄭月娥 疫苗 行政會議 疫情

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