【疫苗通行證】首針接種率目標9成　林鄭否認迫人打針惟拒打針者「好多地方去唔到」

▲ ​行政長官林鄭月娥今日（27日）見記者公布最新防疫措施。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（27日）下午公布，2月24日起實施的「疫苗氣泡」改名為「疫苗通行證」，行政會議將討論修改第599F章《預防及控制疾病規例》以擴大受規管處所，目標首針接種率達到9成。她在會上否認是強迫市民打針，但承認會令無打針的人「少咗啲選擇」，倘有人並非出於醫療理由而拒絕打針，便要承擔後果。

被問到擴大「疫苗通行證」涵蓋範圍是否強迫市民打針，林鄭月娥回應指，大幅度引進「疫苗通行證」不等於強迫人打針，不過會令到無打針的市民「少咗啲選擇」，形容兩者「有好明顯分別」

她指出，「如果人要有選擇，你都要接受有個後果」，「如果有人唔係因為醫療理由，選擇喺咁嘅疫情下，為咗公眾利益你唔打針，你就要接受一啲後果，就係有好多地方去唔到，同我哋用法例強制打針仲有好大分別。」

林鄭月娥公布擴大「疫苗通行證」至表列處所 新入住院舍長者須先打疫苗（詳情即看：【下一頁】）

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記者：馮琪雅