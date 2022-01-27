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【財政預算案】民建聯倡再派至少5000元消費券　預售北都會居屋樓花

政治 19:17 2022/01/27

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左起：梁熙、黃英豪、陳克勤、劉國勳。（林曉君攝）

新一份財政預算案下月公布，民建聯今透過視像向財政司司長陳茂波提建議，涉及5大範疇共300項，包括派發不少於5000元電子消費券，又提議發展北部都會區時，預售部分居屋及出售公屋，讓市民感受發展成果。

民建聯提出的建議涉及抗疫紓困、推動投資基建、參與大灣區建設、促進金香港產業多元、改善民生5大方面。民建聯副主席陳克勤形容，港府去年派發消費券，成效良好，他認為，第五波疫情未必能於短期內消退，各行各業均受打擊，因此建議再派發不少於5000元消費券。民建聯又提出一系列一次性紓困措施，包括減免薪俸稅，上限2萬元，綜援、生果金出「雙糧」等。民生方面，民建聯還建議政府，向病人提供私營醫療服務資訊及加強購買私營醫療服務，設立「照顧者津貼制度」等。

另外，民建聯亦就北部都會區提出多項建議，劉國勳形容，北部都會區是對接國家機遇的平台，政府必須要投資基建，加快推動北部都會區，建議成立專責辦事處，統籌不同政府部門及與內地協調。每年預留專項撥款推動基建，尤其是加快鐵路及重要幹線工程上馬，設計及工程應考慮全球招標，又建議預售部分居屋及出售公屋，讓市民感受北部都會區的發展成果。

被問到陳茂波對派發消費券的取態時，陳克勤形容，雙方會面十分坦誠，司長有認真記錄民建聯建議，並對個別建議提出自己想法，惟雙方有共識互不引述。

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記者：林曉君

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