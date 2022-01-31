【新年禮盒】避免新年致肥燥熱食滯　中醫教睇體質成分揀麵餅果仁賀年食物

▲ 避免致肥、燥熱、食滯，中醫教按自己體質，留意產避免致肥、燥熱、食滯，中醫教按自己體質，留意產品成分，揀選合適的新年食品。

新年禮盒食品款式多，不想食滯、燥熱、變胖有甚麼要留意？TOPick請來註冊中醫師林家揚教大家看產品營養成分，並按各自的體質揀選合適的麵食、餅乾、果仁、朱古力這些新年常吃的食品，新年也可吃得健康！

林醫師受訪指，大部份餅乾、朱古力性質偏燥，或含較多糖分及油脂，較肥膩，容易引致痰熱和積滯。麵類沒燥熱問題，但很多麵含大量食品添加劑，鈉含量也高。果仁營養價值高，但體積小又香口，若不小心進食過量，便真的「濕滯」了！

除了高鈉、高糖、高脂等問題，從中醫角度，食材是否配合體質、如何進食，均是影響健康的重要因素。選擇和進食各式禮盒食品時，須留意營養標籤，結合營養學來決定進食與否、進食量。以下內容會撇除考慮食材的實際含量（因食材的功效、作用會受其份量影響）。

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1. 麵食類

市面大部份禮盒麵食由小麥麵粉及雞蛋製成。為有特殊風味及口感，有些則採用木薯澱粉、馬鈴薯澱粉、玉米澱粉等製作。

小麥：性味甘涼，能養心益腎，除熱止渴；製成麵食，一般人都合適。

木薯粉：偏於寒涼，適合熱型、陰虛體質人士。

馬鈴薯及玉米澱粉：性平，具補氣，健脾，益胃的作用，氣血不足人士不妨選擇。

有些麵只用蛋黃，有些只加蛋白，兩者差別如下：

雞蛋：甘平，有滋陰潤燥、養血安胎的作用。

蛋黃：與全蛋相似，有熄風作用。對心煩不眠和熱病抽搐者等有益，不過多吃易致積滯。

蛋白：偏涼，具有潤肺利咽，清熱解毒的作用。

根據市面最新麵食禮盒的食用成分，林醫師將食材性質及功效歸納如下：

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蝦子麵、鮑魚麵、瑤柱麵、牛肝菌麵的主要材料偏溫補，很多生產商混入胡椒粉、辣椒粉等調味，令溫熱性質加強，故特別適合寒型、陽虛體質人士食用。若體質偏熱、容易上火但想淺嚐，可使用清湯、涼拌等方法烹調，配以性味偏涼蔬菜，如生菜、芹菜、蘿蔔，就可以中和燥熱了。

2. 餅乾類

餅乾經烘焗後一般較燥熱，口感愈酥脆，顏色愈金黃，口味愈濃郁，就愈易引致上火及滯膩。在中醫學角度，最常用的牛油和糖有其獨特功用：

牛油：性味甘溫，可潤燥止渴。

白糖：甘平，能和中緩急，潤燥生津。

因此，陰血不足人士對牛油和糖製品適應性較好，較少不適反應。相反，熱型、陰虛夾熱、痰濕、鬱型體質人士多吃了，可能出現食滯、濕熱症狀，如腹脹飽滯、粉刺痤瘡、口乾口黏、便秘不淨。

部份餅乾含果醬或中藥材。果醬濕潤，中藥材如甘草（補氣和清利咽喉）、石斛（養陰生津），也可減輕餅乾燥性。其他食材例如生薑、肉桂溫陽，紅棗補血也各有功效，大家可按身體情況選擇。

9種不同體質的人士，可選擇以下餅乾口味：

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食物成分標籤上，許多顯示「XX味」的餅乾，其實不含真實天然食材，只有人工合成味道，例如檸檬味夾心餅。禮盒餅乾要適可而止，少食多滋味，選擇較適合自己體質的款式。

3. 果仁

無添加調味料的原味果仁是較健康的選擇。堅果油脂、蛋白質豐富，較難消化。從中醫角度，不少果仁都有補益作用，特別適合寒型、陽虛、氣血不足人士食用。熱型、陰虛、痰濕體質、痰多、肥胖、脾胃功能較弱人士，即易胃痛、腹脹、便秘或泄瀉人士，宜謹慎進食。

以下果仁種類以未經加工的原材料作標準（5★為最高分）：

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夏威夷果仁和巴西堅果，中醫典藉並無相關記載。但據現代研究及臨床經驗，夏威夷果仁性味甘平，能益腎健腦、潤腸通便。巴西堅果甘平（或偏溫），能健脾補腎，滋養肝血。僅供參考。

堅果蛋白質高，通常經烤、炒或油炸再撒鹽調味製成，性味偏溫燥，熱型及陰虛體質人士不相宜。若想中和燥性，可配搭水果、沙律菜等進食。

4. 朱古力

中醫古籍並無記載可可，但根據一些研究和經驗，未經加工的可可（由可可粉、可可脂組成）性味辛苦，偏溫，可益心暖胃、解鬱提神、通利血脈，適合寒型、陽虛、脾氣虛寒容易腹瀉、鬱型體質（情緒低落，沒煩燥）、血瘀體質人士。熱型、陰虛、痰濕體質、肥胖、氣喘、便秘、痔瘡或出血性疾病患者則要小心食用。

可可粉濃度愈高，上述特性就愈明顯。若添加其他成分，朱古力性質就會改變，例子如下：

牛奶：味甘，性微寒，能補虛損、益肺胃、養血、生津潤燥。

白糖：性味甘平，和中緩急，潤燥生津。

當加入牛奶，朱古力的溫燥之性便會減輕，但同時卻變得滋膩，容易助熱生痰或引致食積。

白朱古力不含可可粉，只含有從可可豆中提取的油脂，混合奶固體、糖和香料等製成，故無黑朱古力和牛奶朱古力的作用。另有研究表示，適量可可對血液、心臟、皮膚、代謝功能或情緒等都有益處，故純度高的朱古力是個不錯的賀年禮品選擇。

九種體質的特性

林醫師指，體質分為多種，每個人並非只限於一種體質，也可夾雜不同體質。大家可參考以下資料，看看自己有哪些體質類型的特性。

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記者︰黃泳欣