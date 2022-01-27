【疫苗通行證】業界支持院舍強制打針　陳志育：有院舍第五波疫情內接種率翻一倍

▲ 政府預告，新入院舍長者必須接種疫苗。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日指，全港8萬多住安老院或殘疾院舍的長者，經醫生評估及本人的意願下，政府會幫其接種疫苗打針；她又預告，會訂定某個日子起，不接受未接種疫苗的長者申請入住護老院。香港安老服務協會主席陳志育接受Topick訪問時表示業界支持做法，認為是保護長者的進取做法，又指長者面對病毒十分脆弱，若大規模爆發後果不堪設想。他表示，第五波疫情已經讓某些院舍的接種率翻一倍，從兩成變為四成。

陳表示，早幾日已經與政府開會，希望推高安老院舍老人家的接種率，以防大規模爆發。第五波疫情迅猛，以葵涌邨的狀況，可以想像安老院舍如果傳入病毒，情況只會更糟糕，「院舍根本上是住進同一間屋。」

他又指出，社會未必意識到，現實接種疫苗已經不再是尋求群體免疫，而是直接保護每一個人。院舍員工的接種率已經達99%以上，但難保有人仍然感染，將病毒帶入院舍內。他認為，現時港府的做法類似於外國第二波、第三波疫情的情況，如英國最初是將安老院舍的老人的接種率提高，「港府過去反過來，先讓年輕人接種。目前已經不同。」

早前的做法，是家人若簽訂同意書，長者才可接種。新措施則比較進取，直接根據醫生評估。他說，有院舍第五波疫情下，接種率由二成升至四成，「好多本身已經有意願打，或者猶豫不決得都通知院舍要幫老人家接種。」

陳表示，業界相信七成接種率不難達到，但都以九成為目標。

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記者：袁澍