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【疫下市道】遊輪海洋光譜號4月11日起調往新加坡航行　母公司：正常調配

社會 19:53 2022/01/27

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本港第五波疫情持續，當局實施多項防疫限制，包括禁止本地公海遊航行，皇家加勒比國際遊輪旗下遊輪「海洋光譜號」疑不敵疫情巨浪衝擊，宣布今年4月11日起從香港調往新加坡繼續公海遊航程，遊輪公司指調配屬正常商業決定；旅遊業界議員姚柏良對新安排感可惜，但明白疫情不穩本地郵輪業經營困難，轉往其他地方經營無可厚非。

昨日有本地郵輪資訊的社交網站傳出，皇家加勒比國際遊輪旗下遊輪「海洋光譜號」於夏季在新加坡公海行程開售，4月11日首航，分別有3晚及4晚行程，逢星期一或星期四出發，接替即將離開當地的海洋量子號，並稱上述行程將同時開放予外國旅客預訂, 非只限於當地居民，稱顧客可在皇家加勒比美國及香港版網頁查看。

皇家加勒比國際遊輪回覆本報查詢時承認，旗下遊輪「海洋光譜號」將從香港調往新加坡，繼海洋量子號後，由今年4月11日起於當地營運公海遊航程，至於「海洋量子號」約於5月抵達阿拉斯加繼續航行，公司指一艘遊輪不會長時間停泊同一地方，強調調配屬正常商業決定；至於競爭對手星夢郵輪表示，目前沒有計劃調走「雲頂夢號」，指旗下「世界夢號」正在新加坡航行。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，對皇家加勒比國際遊輪的決定感可惜及無奈，擔心本港旅業在疫情下僅存的營業空間也失去，但明白第五波疫情下遊輪公司面對龐大的營運壓力，轉往防疫限制較寬鬆的歐美地區繼續經營可減少成本，惟有希望當本地疫情緩和時，遊輪公司可考慮再臨本地復航。

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記者：陳麗娜

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