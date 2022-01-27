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【新冠肺炎】葵涌2廈現垂直傳播　安葵閣12至14樓8室、雅葵樓09室居民須撤離

社會 20:59 2022/01/27

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葵涌2廈現垂直傳播居民須撤離，安葵閣12至14樓8室、雅葵樓全幢09室

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮與專家今晚再到葵涌邨雅葵樓及葵馥苑安葵閣視察，表示懷疑出現垂直傳播，故居安葵閣12至14樓8室、雅葵樓全幢09室居民均需送往檢疫。

雅葵樓今增加3單位有人確診，涉16、19、27樓09室，該廈累計有9宗個案，歐家榮補充，由於09室有3個案，其中2宗均於1月25檢測陽性、2宗個案同日發病、另一人翌日發病，「不能百分百確認源頭是否16樓病人，有機會09室仍有隱形個案」，擔心有垂直傳播，故有需要將全幢09室居民均需送往檢疫。

專家表示，巡視雅葵樓1909及2709室後，發現該2單位洗衣機去水位改動，但該2單位改動了喉管，失去了原有作隔氣功能的U型聚水器，所以當渠有污染時，當單位開抽氣扇時便會造成負氣壓，污染單位內廚房，而在2709室亦聞到臭味。

最新影片：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

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