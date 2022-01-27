【封區檢測】黃大仙新光中心第一座及第二座、新葵芳花園C座及觀塘安順大廈納強檢　涉污水檢測陽性及變異病毒株初步確診個案【不斷更新】

▲ 新葵芳花園C座及觀塘安順大廈納強檢，涉變異病毒株初步確診個案。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），在晚上8時30分起限制在新葵芳花園C座列為指明「受限區域」；晚上9時30分起限制在觀塘崇仁街15-31號安順大廈為指明「受限區域」。由於有污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，政府晚上10時再將黃大仙新光中心第一座及第二座列指明「受限區域」。

政府發言人表示，由於今日發現各一宗曾在新葵芳花園C座及觀塘安順大廈居住的初步陽性檢測個案 ，初步涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。



政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯 李志強