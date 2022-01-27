【新冠肺炎】房屋署物業服務主任初步確診　曾協助葵涌邨逸葵樓封區工作

▲ 房屋署物業服務主任初步確診，曾協助葵涌邨逸葵樓封區工作。（資料圖片）

​房屋署一名合約物業服務主任初步確診新冠肺炎。房屋署指，該名人員的辦公室位於牛池灣房屋署彩雲（一）邨辦事處（屋邨辦事處），最後一天在辦公室上班的日期是1月25日，最近在屋邨辦事處工作時，並沒有與公眾人士接觸，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

房屋署指，該名人員曾於1月21日協助葵涌邨逸葵樓「受限區域」的限制與檢測宣告工作，並已按照衞生防護中心的指引妥善佩帶及卸除個人防護裝備。她自行在1月22、23及25日接受病毒檢測。首兩次檢測結果均為陰性，而1月25日呈初步陽性反應。

房屋署已建議有關辦公室的所有職員接受病毒檢測及在家工作，而該屋邨辦事處已按照衞生防護中心的指引，安排全面清潔和消毒。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠