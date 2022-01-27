【新冠肺炎】路政署路燈部工程監工確診　最後一日上班日期為25日

▲ 路政署路燈部工程監工確診，最後一日上班日期為25日。（資料圖片）

路政署一名路燈部工程監工確診新冠肺炎，現正在醫院接受治療。路政署指，該名工程監工於筲箕灣工地辦事處工作。他最近一次上班日期為1月25日，他早前因其居住大廈被納入強制檢測公告的指明地方，而須接受強制檢測，並於昨日（26日）獲通知初步確診新冠肺炎。

路政署指，該名員工最近沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩，於上班期間有進行體溫探測，體溫正常；亦已按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒該名人員的工作地點及公用設施，而與該名監工可能有緊密接觸的人員獲安排接受病毒檢測。

路政署表示，高度關注新冠肺炎的情況，並會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

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責任編輯：李榮忠