【停課】中小幼停課至2月21日期間中六生仍可返半日學　教育局強烈呼籲教師家長盡快打針

▲ 學校延長暫停面授課堂到2月21日止，期間中六生仍可回校上半日課。（資料圖片）

政府今日（27日）宣布現行社交距離措施延長兩周至2月17日，全港學校在農曆新年假期後，亦延長暫停面授課堂到2月21日止。教育局指，中六學生仍可回校上半日課或進行模擬試等，隨著學校將於2月24日實施「疫苗通行證」（原名為「疫苗氣泡」），並「強烈呼籲」未打針的教師及家長等到訪學校人士盡快打針。

停面授期間 校舍須保持開放

教育局表示，鑑於疫情仍然嚴峻，全港幼稚園、中小學（包括提供非本地課程的學校）及補習社，將延長暫停面授課堂及校內活動現行安排，直至2月21日止。局方會繼續留意並配合本港整體防疫抗疫措施發展，持續檢視上課安排，並適時通知學校。

教育局傍晚向全校學校發通函指，在採取嚴謹防疫措施的情況下，跟現行安排一樣，學校仍可安排中六學生回校進行最多半日必要的學習及評核活動，例如校本評核、模擬考試等；此安排亦適用於提供非本地課程學校的應屆公開考試考生級別。局方提醒學校進行上述活動時，須保持室內空氣流通，並盡量打開門窗以增加鮮風。

至於其他級別，學校應取消或延期在學校舉行的考試及其他校園活動。局方指，在延長暫停面授課堂期間，學校應彈性運用不同教學模式教學，及提供相應支援，讓學生持續在家學習，提醒幼稚園應避免讓幼兒長時間使用電子屏幕產品。此外，校舍須在上課日維持開放，嚴格遵照教育局發出的《學校健康指引》及衞生防護中心的《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》，切實執行各種抗疫措施，照顧因家中乏人照顧而須安排回校的學生。學校會安排教職員當值，處理校務及回答家長查詢。而學校應按情況啟動已制定的校本應急計劃，調整校內和校外活動、校車服務等。

局方續指，學校應繼續與家長和學生保持溝通，關心學生的學習及情緒需要，以及為家長提供可行的協助，並提醒家長採取防疫措施及留意子女的健康情況，避免他們前往人多擠迫、空氣流通欠佳的地方。

2月24日起實施疫苗通行證 教育局強烈呼籲家長及其他訪客打針

局方提及，因應學校將於2月24日實施「疫苗通行證」（前稱「疫苗氣泡」）安排，局方強烈呼籲仍未接種疫苗的教職員、在校園內提供服務人士、家長及其他相關到訪者盡快接種，否則將不獲准進入學校。適齡學生亦應盡快接種疫苗，保護自己和家人，以及為校園和社區築起更有效的保護屏障。

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記者：馮琪雅