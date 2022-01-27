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【食物中毒】44歲男食海魚後腹痛四肢麻痺　懷疑雪卡毒中毒

社會 21:46 2022/01/27

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44歲男食海魚後腹痛四肢麻痺，懷疑雪卡毒中毒。（資料圖片）

衞生防護中心今日（27日）正調查一宗懷疑「雪卡毒」中毒個案，涉及一名44歲男子，曾於1月22日在家晚膳期間進食海魚，約半小時至10小時後先後出現腹痛、口腔及四肢麻痺，以及溫度認知有變等「雪卡毒」中毒病徵。他1月24日到威爾斯親王醫院急症室求醫，並已於1月26日出院，現時情況穩定。

衞生防護中心指，初步調查顯示，涉事的魚於1月21日購自大圍大圍街市一魚檔，並已通知食物環境衞生署有關事件，調查仍在繼續。

衞生防護中心表示，雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，主要與進食大珊瑚魚有關。這類大魚會吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚則吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟。魚越大，含毒量亦可能越高，但從外觀不易分辨是否含有毒素。

受影響人士可能會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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