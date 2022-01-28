【賀年食品】醫管局營養師介紹4款自製健康賀年小食　過年吃得輕怡不肥膩

新年將至，不少市民都會與親朋戚友相聚進食賀年小食，惟傳統小食大多高脂肪及高熱量，例如角仔，牛油曲奇及椰汁年糕等，容易攝取過多的飽和脂肪和熱量，尤其對患有高膽固醇人士。醫管局營養師趁著新年亦製作4款食譜讓市民參考，在家自製健康賀年小食。

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食譜：

黃金燕麥果仁酥 (約20至25塊份量) 總熱量：832卡路里

乾性材料： 即食麥皮 50克、果仁30克、(可選腰果、花生)、全麥麵粉65克、泡打粉1/2茶匙、鹽1/4茶匙 濕性材料： 植物油(例如牛油果油)20克、楓糖漿20至30克、水50克

步驟：

1.果仁以150度焗15分鐘，取出放涼

2.將即食麥皮及果仁放置食物處理器打碎，之後加入其他乾性材料攪拌

3.將混合的材料加入植物油、楓糖漿及水，攪拌至團狀

4.搓成大小相約的球狀 (約10至15克一份)，然後輕輕在上方按壓一個凹位，放上果仁粒

5.將麵團輕輕壓扁，放在兩張牛油紙中，用擀麵掍將麵團擀成3至4毫米厚度，切成約4x4厘米正方形，以芝麻粉作裝飾。

紅豆燕麥奶凍

紅豆蓉 紅豆50克、紅棗4顆、水300毫升 紅豆奶凍 燕麥奶150克、紅豆蓉100克、羅漢果糖15克、魚膠粉8克 燕麥奶凍 燕麥奶200克、羅漢果糖20克、魚膠粉7克

步驟：

1.先製作紅豆蓉，將紅豆放在保溫瓶中，加熱水搖晃後將水倒出，重複3至4次

2.將已沖洗好的紅豆加入紅棗及300毫升水煮滾，放進保溫瓶放置過夜

3.將紅豆、紅棗及水倒入鍋，以中火煮至可用湯匙輕易壓爛的程度

4.紅豆及紅棗撈出過篩瀝乾，倒入食物處理器，攪拌成紅豆蓉

5.製作紅豆奶凍、燕麥奶凍，將魚膠粉加入兩湯匙攪拌至溶化

6.將燕麥、紅豆蓉、羅漢果糖加熱至微暖

7.關火，加入魚膠粉攪拌至混合，待涼放進雪櫃5至6小時至凝固

資料來源：醫管局

註：僅列出部分食譜

醫管局營養師賴穎琪指，患有高膽固醇人士在飲食中應減少飽和脂肪及反式脂肪的攝取，例如動物性脂肪、皮層、棕櫚油等，相反鼓勵多進食水溶性纖維較高的食物，例如燕麥、乾豆、菇類，也可適量進食一些含有單元不飽和脂肪的食物，例如果仁、橄欖油等；而含有黃豆蛋白質的食物，例如豆腐等亦有助減低血液中的壞膽固醇。

此外，團年飯當中必定會有不少美味的餸菜，但大魚大肉當中卻為身體的健康帶來潛在的風險，賴俊彥指出，肥膩的肥肉容易令人攝取過多的飽和脂肪及熱量；而醃製肉則含有大量鹽分，容易超出每日建議的鈉攝取量。以新年最受歡迎的盆菜為例，當中包含五花肉等紅肉，他建議應盡量避免進食，痛風患者更應避免紅肉以免病情發作。

她續指，盆菜醬汁鹽分多，如太多應先倒走部分醬汁，以免吸引過多鈉質；賀年糕點方面，2至3塊的蘿蔔糕或年糕已等同於一碗白飯，應少食為妙；而蘿蔔糕的材料上亦應以蝦米、冬菇等較為健康、低添加的材料，而盡量避免蠟肉、蠟腸等材料。