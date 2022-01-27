【防疫抗疫基金】政府預告下月推「防疫抗疫基金6.0」　議員倡派消費券、重推「保就業」

▲ 經民聯立法會議員林健鋒。（經濟日報資料圖片）

政府宣布再延長現行社交距離措施至2月17日，但預告將下月會向立法會申請推出「防疫抗疫基金6.0」。經民聯立法會議員林健鋒認為，只要社會各界有廣泛共識，財委會應該「特事特辦」，急市民之所急，盡快舉行特別會議審批有關撥款。

林健鋒表示，各行各業受到新一波疫情嚴重打擊，建議政府要以「覆蓋面最闊、手續最簡便」為原則，令到受疫情影響的各行各業、處所及市民，盡快獲得「救命錢」，達到「撐經濟、保就業」的效果。

他亦希望，下月公布的財政預算案派發1萬元電子消費券，一方面迎接香港回歸25周年，營造較和諧的社會氣氛；另一方面，電子消費券可產生乘數效應，為本港實體經濟增長，及各行各業重新出發注入「活水」。

自由黨立法會議員張宇人則不滿，政府延長現行社交距離措施至2月17日，完全沒有微調措施，讓業界未能做晚市生意恢復一線生機，對此感到非常失望。

他表示，第5波疫情對食肆的打擊尤其嚴重，失去整個農曆新年及情人節的黃金檔期，業界損失接近200億元，近日不停收到業界反映，若遲遲再不恢復晚市，實在難以繼續捱下去。

他建議第六輪防疫抗疫基金的資助金額必須比第五輪更到位，大幅加碼資助業界。政府應盡快向立法會財委會申請撥款，並以最迅速的方式發放資助；又相信政府有過去幾輪資助的經驗，絕對可以在下周一年廿九交文件去立法會財委會，並要求在下周五年初四召開財會申請撥款。

他又建議，政府應參考第二輪防疫抗疫基金的資助金額，並再次推出保就業計劃，讓其他表列處所申請及讓飲食業選擇；為了加快發放資助，應免卻繁複冗長的申請手續和核實程序，盡快解決業界燃眉之急。

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責任編輯：胡偉明