【停課】延長暫停面授至2月21日　中學陸續宣布押後升中面試或轉網上形式

▲ 全港學校農曆新年假期後延長暫停面授課堂到2月21日止，只有中六生可回校上半日課。（資料圖片）

教育局今日（27日）宣布，全港學校農曆新年假期後延長暫停面授課堂到2月21日止，只有中六學生仍可在採取嚴謹防疫措施下繼續回校上半日課或考模擬試等。中學校長會主席連鎮邦指，現屆中六生是受疫情影響最嚴峻的一屆，欣賞當局留有彈性，容許學校在安全情況舉行模擬試（Mock Exam）等，而不少官津學校陸續宣布押後或取消在2至3月舉行的升中面試，相信學校有經驗調節收生準則。

本港確診個案今日創歷來新高，多達164宗，連鎮邦向TOPick表示，理解政府短暫延長停止面授安排，而農曆年假將至，明日是大部分學校在假期前的最後上課日，家長們關心年假後上課安排，故今日宣布延長暫停面授的時間合適，方便學校諮詢持份者，如師生及校董會等，其後再宣布2月14日之後的復課安排，規劃其後的網課安排。

連鎮邦亦形容，現屆中六生是「咁多屆高中生最首當其衝受到疫情影響嘅一屆」，不少中學正為他們舉行模擬試或畢業試，備戰文憑試（DSE），他認為當局為中六生上課安排留有彈性，讓學校在安全情況下按教育局指引舉行考試，是有考慮到其學習需要。

此外，2至3月是官立及資助學校舉行中一自行分配學位的升中面試高峰期，亦會受影響。連鎮邦提及，由於中學在本月才收到申請表，大部分學校原計劃在2至3月進行面試，部分中學已宣布延期或取消實體面試，而過去兩年疫情期間，學界已試過網上面試及調節收生準則等，相信學校有智慧處理。

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記者：馮琪雅