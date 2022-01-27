▲ 【初步確診】港鐵青衣站外判員工初步確診，涉葵涌邨家屬1月20日最後上班。資料圖片

港鐵晚上公布，一名在青衣站工作的承辦商員工初步確診感染新冠病毒，公司祝願她早日康復。

港鐵指公司在1月25日接獲承辦商通知，其一名居住在葵涌邨、在青衣站工作的員工，因同住家人確診而需要留在家中接受強制檢疫，公司今日知悉該名承辦商員工的檢測結果呈陽性，初步確診感染新冠病毒，她現時正在家中等候送院治療。

該名承辦商員工在青衣站負責交通交匯處的管理工作，最後上班日期為1月20日，工作時一直有按規定戴上口罩。

公司經追蹤後確定沒有港鐵員工被界定為密切接觸者。

公司亦同時安排徹底清潔和消毒有關工作地點，包括以｢雙氧水霧化消毒機械人｣為上述地點進行深層清潔及消毒。

港鐵公司自疫情以來一直嚴格執行各項防疫措施，要求員工上班前必須量度體溫，及在工作時配戴口罩，並會竭力為同事提供口罩及其他防護裝備，亦會提醒同事時刻注意個人衛生及健康，同時加強全綫車站及列車的清潔和消毒工作，包括清潔工人以 1:99 漂白水清潔車站內乘客經常接觸到的地方，例如扶手電梯、升降機及售票機等，車站亦加強抽入新鮮空氣，令空氣更加流通。

另外，港鐵亦為乘客在列車車廂內經常接觸的地方噴塗「納米銀二氧化鈦」殺菌劑，並自新冠疫情出現起，引入｢雙氧水霧化消毒機械人｣，為車站、車廂及其他鐵路處所進行深層消毒。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯 李志強