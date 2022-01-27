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【疫苗接種】安老院或殘疾人士院舍接種率只有26%　政府推5項加強措施

社會 23:00 2022/01/27

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安老院或殘疾人士院舍接種率只有26%，政府推5項加強措施。（聶德權社交平台）

公務員事務局局長聶德權今日（27日）在社交平台表示，新冠疫情肆虐，安老院或殘疾人士院舍院友在政府多項疫苗接種計劃下，最新的接種率仍然只有26%，當局決定採取以下加強措施：

  • 第一，政府會要求所有院舍把院友健康記錄交予醫生，評估院友是否適合接種疫苗。
  • 第二，醫生評估為合適接種、且能清楚表達同意的院友，政府將盡快安排接種並通知其家人。
  • 第三，醫生評估為合適接種但未能表達同意的院友，政府會詢問其監護人或家人；除非監護人或家人在指定時間內以書面形式表示反對，否則政府會盡快安排接種。
  • 第四，沒有法定監護人、且未能表達同意的院友，醫生會如常按醫療專業作出判斷，決定是否為這類院友接種。
  • 第五，政府稍後會指定一個日期，從該日起所有新入住安老院或殘疾人士院舍作長期住宿的人士，均須已經接種一針疫苗，除非該名人士獲醫生證明不適合接種。

聶德權指，為有效推動，相關執行細節將盡快向院舍公布，亦盼望各方積極配合，以疫苗、科學方法保護體弱一群，並肩走過今次疫情。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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