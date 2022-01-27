【學生會風波】疑因簽署校方協議鬧分歧3成員請辭　理大學生會幹事會將解散面臨斷莊

▲ 理大學生會幹事會因有2名副會長同時出缺，面臨解散。（資料圖片）

理工大學學生會恐面臨「斷莊」，因校方早前要求簽署承認獲得校董會授權使用校名作為組織命名的協議，學生會原擬於周日（30日）舉行會員大會決議是否簽署，惟理大學生會幹事會成員疑鬧意見分歧，據報3名成員表明因無法與其他成員達成溝通，已向評議會請辭，達到會章所指，2名副會長同時出缺的解散條件，故現屆學生會幹事會將須自動解散，並由評議會主席黃天揚擔任學生會臨時行政委員主席；惟目前學生會大選，亦無候選內閣參選下屆幹事會。

據理大學生報編委會今日（27日）在Facebook發文，指3名學生會幹事會成員包括學生會外務副會長及兩名外務秘書，今日晚上9時正式向評議會遞出辭職信。

據報3人於信中均提及，無法與第28屆幹事會內閣「煥曜」成員達成溝通；就校方要求簽署相關協議（Acknowledgement of Compliance，簡稱AoC）一事，請辭的其中一人、理大學生會外務副會長張心怡表明，認為幹事會理應承擔決定是否簽署AoC的責任，不應「將個波拋畀民眾」。

編委會引述《學生會會章》指，「如應屆幹事會中三位正、副會長及財務秘書之其中兩位同時懸空，幹事會將須自動解散，由評議會主席為署理會長，經評議會會議通過，組織臨時行政委員會，直至新幹事會成立為止。」由於現屆幹事會內務副會長於本屆第1季度起從缺至今，故幹事會將於評議會秘書處接納辭職信後，因兩名副會長同時出缺而達成上述會章內容，而須提早解散。

據報第29屆週年大選正選，沒有任何學生會幹事會候選內閣，重選將於週年大選正選投票結果通過後啟動。而上屆學生會幹事會內閣「揚理」亦同樣因達成《學生會會章》9.8.2而提早解散，未能完成任期。

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記者：馮琪雅