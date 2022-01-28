【污水樣本】再多2區有大廈污水呈陽性　涉沙田博康邨及東涌映灣園

▲ 沙田博康邨。(資料圖片)

本港第五波疫情擴散，當局今日（28日）指因應在沙田及東涌採集到檢測呈陽性的污水樣本，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處下列指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

沙田博康邨博智樓、博逸樓、博泰樓

東涌映灣園4期聽濤軒16座

東涌健東路1號東涌映灣薈

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已經接種2019冠狀病毒病疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

另外，為跟進於元朗採集到檢測呈陽性的污水樣本，民政事務總署（包括元朗民政事務處）將會由今日起向監測區域元朗的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以期及早識別感染者。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐