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【污水樣本】再多2區有大廈污水呈陽性　涉沙田博康邨及東涌映灣園

社會 08:55 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

沙田博康邨。(資料圖片)

本港第五波疫情擴散，當局今日（28日）指因應在沙田及東涌採集到檢測呈陽性的污水樣本，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處下列指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

  • 沙田博康邨博智樓、博逸樓、博泰樓
  • 東涌映灣園4期聽濤軒16座
  • 東涌健東路1號東涌映灣薈

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已經接種2019冠狀病毒病疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

另外，為跟進於元朗採集到檢測呈陽性的污水樣本，民政事務總署（包括元朗民政事務處）將會由今日起向監測區域元朗的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以期及早識別感染者。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐

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