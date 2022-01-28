【封區檢測】彩雲一邨長波樓及觀塘安順大廈完成檢測　無發現確診個案

▲ 觀塘崇仁街安順樓封區強檢。（陳國峰攝）

政府於本月26日至28日圍封彩雲（一）邨長波樓，及昨晚圍封觀塘崇仁街15-31號安順大廈，在內人士須留在其處所並接受強制檢測，均沒有發現確診個案。

當局今日完成彩雲（一）邨長波樓檢測，截至今日凌晨1時30分，756人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。亦在「受限區域」內派員到訪369戶，政府會採取措施跟進沒人應門的住戶。

另外，觀塘崇仁街15-31號安順大廈截至今日凌晨零時，約300名身處受限區域內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。亦在「受限區域」內派員到訪約100戶，當中約10戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

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責任編輯：余思嵐