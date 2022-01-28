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【大灣仔的夜】陳小春張智霖坐艇入境香港被拒　與謝天華+林曉峰+梁漢文公海看維港

娛樂 11:24 2022/01/28

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由陳小春、張智霖、謝天華、林曉峰、梁漢文主持的內地節目《大灣仔的夜》乘船到港被拒入境。

由陳小春、張智霖、謝天華、林曉峰、梁漢文主持的內地節目《大灣仔的夜》最近有出海安排，五位曾於香港生活的主，近年因常駐內地工作，故在節目中均表示思念香港，便即興決定要從廣州出海乘船來港。

然而，當陳小春、張智霖、謝天華、林曉峰、梁漢文均很興奮地期待可遊覽維港景色時，卻得悉所乘搭的船隻無法入境，以致眾人大失所望。

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坐船欲從香港入境

《大灣仔的夜》播至第八集，五位主持於晚上乘船從廣州出海，期間他們突然即興提議乘船到香港遊覽維港景色，並興奮指：「我們終於都回香港了！」、「我們終於完成心願了！」、「有點思鄉的感覺。」

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數位主持表現雀躍，更一度催促船長及節目組，希望盡快到港。

（《大灣仔的夜》）

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然而，節目組跟船家商量後發現普通船集未能入境，只有帆船才有資格駛進維港海域，加上時長達4小時以上，最終未能成功在港「遊船河」。

眾人得悉消息後均很失望，只能於腦海幻想有「東方之珠」之稱的維港夜景，並坦言：「確實心情很低落。」

未知節目人員是否未查究內地船隻入境香港的條文細節，還是只為製造節目效果，結果讓陳小春眾人只能望港輕歎。

撰文 : TOPick柴犬出動

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