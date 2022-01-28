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【疫苗通行證】消息指港府研商場及公共交通納表列處所　一文看清現有疫苗通行證處所

社會 09:58 2022/01/28

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（資料圖片）

行政長官林鄭月娥昨日(27日)公布，將「疫苗氣泡」更名為「疫苗通行證」，同時會經行會通過修訂《第599F》條例擴大表列處所，涵蓋更多地方，限制公眾進入處所前須使用「疫苗通行證」。詳情請見【下一頁

據了解，當局擬將商場及公共交通工具處所納入表列處所名單，惟仍需進一步研究及考慮，屆時或以「安心出行」進入處所，可同時展示接種紀錄。不過昨日被問到具體擴大的處所，林鄭月娥昨僅指，各個政策局正在討論，強調「室內可做的都會做。」

現時須疫苗通行證的表列處所：

  • 餐飲處所
  • 酒吧或酒館
  • 遊戲機中心
  • 浴室
  • 健身中心
  • 遊樂場所
  • 公眾娛樂場所
  • 派對房間
  • 美容院及按摩院
  • 會址
  • 夜店或夜總會
  • 卡拉OK場所
  • 麻將天九耍樂處所
  • 體育處所
  • 泳池
  • 酒店或賓館
  • 郵輪
  • 活動場所
  • 學校
  • 部分政府文康設施，如公共圖書館等

港府亦已更新「安心出行」流動應用程式，以配合推行「疫苗通行證」，新加入功能除支援新冠疫苗接種醫學豁免證明書，進入場所掃描二維碼時，將會以不同顏色識別是否有疫苗接種紀錄、備有豁免證明書，或是無上載針卡。詳情請見【下一頁

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

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記者：陳正怡

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