【疫苗通行證】消息指港府研商場及公共交通納表列處所　一文看清現有疫苗通行證處所

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行政長官林鄭月娥昨日(27日)公布，將「疫苗氣泡」更名為「疫苗通行證」，同時會經行會通過修訂《第599F》條例擴大表列處所，涵蓋更多地方，限制公眾進入處所前須使用「疫苗通行證」。詳情請見【下一頁】

據了解，當局擬將商場及公共交通工具處所納入表列處所名單，惟仍需進一步研究及考慮，屆時或以「安心出行」進入處所，可同時展示接種紀錄。不過昨日被問到具體擴大的處所，林鄭月娥昨僅指，各個政策局正在討論，強調「室內可做的都會做。」

現時須疫苗通行證的表列處所：

餐飲處所

酒吧或酒館

遊戲機中心

浴室

健身中心

遊樂場所

公眾娛樂場所

派對房間

美容院及按摩院

會址

夜店或夜總會

卡拉OK場所

麻將天九耍樂處所

體育處所

泳池

酒店或賓館

郵輪

活動場所

學校

部分政府文康設施，如公共圖書館等

港府亦已更新「安心出行」流動應用程式，以配合推行「疫苗通行證」，新加入功能除支援新冠疫苗接種醫學豁免證明書，進入場所掃描二維碼時，將會以不同顏色識別是否有疫苗接種紀錄、備有豁免證明書，或是無上載針卡。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡