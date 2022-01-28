【懷孕離婚】太太稱想要完整家庭偷停避孕藥懷孕　人夫嬲爆欲離婚：我俾人呃

▲ 太太稱想要完整家庭，瞞著丈夫停食避孕藥而懷孕。

生兒育女是夫婦之間重要的決定，如果其中一人不愛孩子，家庭也難以幸福。不過，有人夫近日在社交媒體投稿稱，婚前與太太已協商不要孩子，但太太去年底懷孕，近日揭發太太瞞著他不吃避孕藥，令他有感被「偷精」，直言已打算跟太太離婚。

人夫在faccebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，他先交代背景，自己與太太一起7年，兩人是中學同學，中學畢業後開始拍拖，今年28歲。太太中學時比較懶散，中學畢業後工作，做過文員和商場接待，月薪約1萬多。而他比較喜歡讀書，大學畢業後在醫院上班，月薪約5、6萬左右。

不過，他從小到大都很討厭小朋友，他覺得要花心機、時間和耐性照顧小朋友很辛苦，而他和太太婚前亦有共識不會生育，太太當時一直回答，「係呀，養狗仲好啦」。

計劃做絕育手術

由於太太對乳膠過敏，所以一直靠她吃藥避孕，人夫亦有定期陪太太看醫生和提醒她服藥。直至去年年初，太太表示毋須再到醫生處覆診，繼續服食同一種藥便可以。

聽完我都信佢，因為真係無計劃過要小朋友，亦唔想佢食藥咁辛苦，我自己都計劃今年年中做絕育手術。

不過，直至去年11月中，太太表示沒有來經，一驗之下發現懷孕。最初人夫以為太太是在服藥情況下仍中獎，而太太也坦言不想墮胎，不想殺了一條生命。人夫無奈收拾心情，決定要扮演好爸爸的角色。

揭發妻子悉心安排懷孕

然而，人夫近日無意看到太太的WhatsApp群組通知「恭喜XX偷精造人大計成功」，他發現原來太太去年開始已沒有食藥，

有小朋友唔係意外，係佢「悉心」安排。

當晚他就跟太太「攤牌」，太太坦承事實，並指自己想要一個完整的家庭，而且丈夫的收入絕對可以養到小朋友。而她沒有跟丈夫商量，是知道丈夫一定會反對，最終只會離婚。

但佢無諗過佢咁做，我都會好反感，其實都會同佢離婚。

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決定離婚

人夫非常生氣，亦不想要小朋友，告知太太，一是終止懷孕，二是離婚，之後會支付應有的贍養費。太太反問，「點解可以咁冷血？個小朋友係無辜！」人夫表示，自己也是無辜，他亦直言，有人或會覺得「愛就識做，有咗就唔負責任！」不過，他認為，若太太是在服藥後仍懷孕，他一定會負責任，但現時他是被騙。

他又認為，太太的薪金根本無法養活孩子，香港的環境也不適合生仔。太太表示，丈夫只須每月給予她2萬，將來他的工作可以帶她和孩子專業移民。人夫氣極反笑，「原來佢嘅計劃係自己無能力做到又無問准其他人嘅。」

大佬！我唔使照顧兩老？可以話走就走嘅話，我一早走咗啦！

他明白，小朋友一出生就單親很慘，但他真的不喜歡孩子，而且自己是被騙，他認為自己最多一個月見一日，令孩子好過一點。網民有兩面看法，有人認為男人都可以打避孕針，甚至絕育，就不會把控制權交在老婆身上；不過亦有不少網民贊成事主離婚，認為事主受騙，太太沒有尊重過丈夫。

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳