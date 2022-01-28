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【葵涌邨爆疫】葵涌邨圍封居民留字條感謝前線人員　街坊掛橫額為住戶打氣

健康 11:00 2022/01/28

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葵涌邨圍封期間，有居民在門外留字條感謝前線人員，也有街坊掛橫額為住戶打氣。

本港爆發第五波疫情，其中葵涌邨出現大型爆發，至今已逾300宗確診個案，逸葵樓、映葵樓需圍封，強檢7日。今早（28日）逸葵樓已解封，惟映葵樓再增個案，延長至明早（29日）才正式解封。過去一星期，居民過得不易，前線工作人員也頗辛勞。不過，街坊互相支持，也有居民特意留字條答謝工作人員，一起渡難關。

最新影片推介：

團封期間，醫護人員在邨內為居民檢測，另有大批工作人員負責派飯、 日用品及抗疫物資。禁足多日，生活及情緒也會受影響，大家也盼盡快解封。昨日，有接受強檢的葵涌邨居民在facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」上載相片，展示街坊在樓下懸掛的大型打氣橫額，表示看到後很感動。除了為禁足的居民打氣，街坊也答謝邨內的抗疫前線人員。橫額上寫著：

葵涌邨居民加油
願主賜平安給你
感謝工作人員的辛勞

有其他接受強檢居民看到相片後，也直言感動，並說：「各位街坊我哋一齊加油！」

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除了街坊，也有被禁足的居民在鐵閘、門鐘位置，甚至在門外擺放膠櫈，貼上字條答謝工作人員連日來的辛勞。香港房屋委員會轄下的facebook專頁「房委會 - 公屋人情風貌」日前發文分享多張貼有字條的相片。字條上分別寫著：「辛苦晒各位派飯！」、「麻煩晒你哋」、「感謝你的付出」等。

房委表示：

我哋連日嚟不斷為被疫情影響嘅居民服務，我哋嘅努力都感動到唔少住戶。

在艱難的日子裡，區內各人互相支持。

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責任編輯：羅嘉欣

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