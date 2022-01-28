  • 19°C
香港時間 : 2022128日 (週五) 12:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星理財】從不喜歡到愛上收藏Hermès手袋 顧紀筠：收藏是投資藝術

娛樂 11:28 2022/01/28

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

顧紀筠指，自己是真正熱愛手袋。

多虧電台的訪問、又被網上文章斷章取義下，現在我變成人家形容「收集愛馬仕的垃圾婆」。實情是，我喜歡收藏Hermes包包，但也收集很多生活上的廢物，例如瓶瓶罐罐、招牌、鈕扣及絲帶等，以備於創作藝術作品之用，兩者並無直接關係。

收集愛馬仕包，從一開始不喜歡到後來的着迷，不過在這十五年間的事。精湛的工藝自有其迷人之處，再加上市場上的價值，使收藏也變成一種投資藝術。當中有很多包包，也很少機會使用。

最新家庭台影片推介：

因為珍惜、懂得，肯花心思去變化，令給我提供精品的人，知道我是真正熱愛，並不為了炫耀，也不為了賺錢。珍寶落入藏家手，相得益彰就對了。

看到那篇文章，圖片截自我的Instagram，粗略介紹了我的收藏。老實說，能在照片中發現的是日常生活使用，不過不失而已，但見人家寫得煞有介事，似懂非懂，辛苦晒！

能夠在二手市場賣得比店舖還要高價，它的稀有難求，受愛戴歡迎度是重點！當中的學問，經歷了頗長的時間，是伴隨着資料蒐集，又經專家指教，還有共同愛好者的交流，點點滴滴累積回來的。這又豈是「這個價錢多少」、「哪個明星擁有」可以相互比較？﹗

每一個包包的得來，都伴隨着它的故事。有時候拿出來把玩，方回想到何時何地，幾經艱辛才得到了這個收藏，所以格外珍惜。其實，我願意跟懂得的人聊這個話題，不懂的？我們還是聊別的罷了！

全文刊於《經濟日報》，原題為H包包的故事

撰文 : 顧紀筠

相關文章

【明星理財】余文樂拍片介紹台灣工作室　千萬名畫＋名錶收藏全曝光
12:55 2021/10/26
【明星理財】余文樂拍片介紹台灣工作室　千萬名畫＋名錶收藏全曝光
【明星理財】由住徙置區到住半山豪宅　顧紀筠親解成Hermès手袋控原因
18:05 2022/01/06
【明星理財】由住徙置區到住半山豪宅　顧紀筠親解成Hermès手袋控原因
【明星理財】斥資近2千萬購入白石角豪宅　《3日2夜》吳紫韻升呢星級業主
16:19 2022/01/12
【明星理財】斥資近2千萬購入白石角豪宅　《3日2夜》吳紫韻升呢星級業主

你可能感興趣

【明星理財】余文樂拍片介紹台灣工作室　千萬名畫＋名錶收藏全曝光
12:55 2021/10/26
【明星理財】余文樂拍片介紹台灣工作室　千萬名畫＋名錶收藏全曝光
【明星理財】由住徙置區到住半山豪宅　顧紀筠親解成Hermès手袋控原因
18:05 2022/01/06
【明星理財】由住徙置區到住半山豪宅　顧紀筠親解成Hermès手袋控原因
【明星理財】斥資近2千萬購入白石角豪宅　《3日2夜》吳紫韻升呢星級業主
16:19 2022/01/12
【明星理財】斥資近2千萬購入白石角豪宅　《3日2夜》吳紫韻升呢星級業主
手袋 顧紀筠

最高瀏覽

【兄妹亂倫】15歲胞妹因姦成孕墮胎　17歲智商低胞兄認亂倫候懲求情指是悲劇
13:08 2022/01/27
【兄妹亂倫】15歲胞妹因姦成孕墮胎　17歲智商低胞兄認亂倫候懲求情指是悲劇
【污水樣本】再多4區有大廈污水陽性疑隱形傳播　涉葵涌、觀塘、柴灣及馬鞍山
09:23 2022/01/27
【污水樣本】再多4區有大廈污水陽性疑隱形傳播　涉葵涌、觀塘、柴灣及馬鞍山
【葵涌邨爆疫】常做gym打齊2針復必泰染Omicron　葵涌邨確診者：症狀比發燒感冒嚴重
13:03 2022/01/27
【葵涌邨爆疫】常做gym打齊2針復必泰染Omicron　葵涌邨確診者：症狀比發燒感冒嚴重