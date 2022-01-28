【明星理財】從不喜歡到愛上收藏Hermès手袋 顧紀筠：收藏是投資藝術

▲ 顧紀筠指，自己是真正熱愛手袋。

多虧電台的訪問、又被網上文章斷章取義下，現在我變成人家形容「收集愛馬仕的垃圾婆」。實情是，我喜歡收藏Hermes包包，但也收集很多生活上的廢物，例如瓶瓶罐罐、招牌、鈕扣及絲帶等，以備於創作藝術作品之用，兩者並無直接關係。

收集愛馬仕包，從一開始不喜歡到後來的着迷，不過在這十五年間的事。精湛的工藝自有其迷人之處，再加上市場上的價值，使收藏也變成一種投資藝術。當中有很多包包，也很少機會使用。

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因為珍惜、懂得，肯花心思去變化，令給我提供精品的人，知道我是真正熱愛，並不為了炫耀，也不為了賺錢。珍寶落入藏家手，相得益彰就對了。

看到那篇文章，圖片截自我的Instagram，粗略介紹了我的收藏。老實說，能在照片中發現的是日常生活使用，不過不失而已，但見人家寫得煞有介事，似懂非懂，辛苦晒！

能夠在二手市場賣得比店舖還要高價，它的稀有難求，受愛戴歡迎度是重點！當中的學問，經歷了頗長的時間，是伴隨着資料蒐集，又經專家指教，還有共同愛好者的交流，點點滴滴累積回來的。這又豈是「這個價錢多少」、「哪個明星擁有」可以相互比較？﹗

每一個包包的得來，都伴隨着它的故事。有時候拿出來把玩，方回想到何時何地，幾經艱辛才得到了這個收藏，所以格外珍惜。其實，我願意跟懂得的人聊這個話題，不懂的？我們還是聊別的罷了！

全文刊於《經濟日報》，原題為H包包的故事