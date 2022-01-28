【聲夢傳奇】冼靖峰直播失言拿沙士講笑　Archie被狂轟後道歉仍難平眾怒

▲ 冼靖峰直播失言被狂轟，事後道歉認說話誇張仍難平眾怒。

TVB《聲夢傳奇》一班學員日前在網上開Live演唱，席間眾人提及到有關大家的年齡問題，冼靖峰（Archie）突然「口出狂言」，直指2003年出生的人是「沙士死剩種」，雖然Archie在昨晚的直播中嘗試道歉，但仍難平息網民的怒火。

現年23歲的Archie，於三年前曾經參加《全民造星II》但未被人認知，翌年再參加TVB的歌唱比賽《聲夢傳奇》成為最後五強而簽約入行。

於本月21日，Archie聯同其他「聲夢」學員包括詹天文（Windy）、蔡愷穎（Lolita）及林智樂（Felix）在YouTube舉行直播音樂會，歌曲之間眾人亦會閒聊一番。

90後Archie拿沙士開玩笑

期間Felix帶起有關眾人年紀的話題，講到現場在三個世代（Generation）的人，Archie則指自己98年出生並非00後，Felix指自己與Lolita都是03年出生的人，Archie突然衝口而出：「03即係咩？即係沙士死剩種呀，係咪呀？」

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其餘三位成員被嚇到眼突，現場一片尷尬，Lolita為圓場謂：「講呢啲？」雖然Archie接連解釋自己只是「講笑」，但片段在網上流傳後，引起不少網民對Archie的不滿。

昨晚在同一頻道再次舉行直播音樂會，今次的成員除了Archie和Windy，其餘則換上姚焯菲（Chantel）、何智樂（Rock）和鍾柔美（Yumi）。

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在直播的尾聲，阿Rock問起近日被留言狂轟的Archie是否有話想說，Archie一臉凝重：「想講聲對唔住，因為上一個Live講咗啲唔應該講嘅說話，因為我哋學員之前有時講嘢私下會有啲誇張。」他直認自己不夠成熟，以後會更加留意談吐舉止。

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雖然Archie「公開」道歉，但似乎觀看直播的人數有限，而且有感他的道歉不夠誠懇，至今仍未能平息眾怒。

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除了Archie，TVB另一藝人6號（陸浩明）亦曾經因為「沙士」而失言，於2020年6號曾在節目《#後生仔傾吓偈》中發表「香港係沙士病毒嘅源頭」而被圍攻，事後需要含淚向公眾道歉。

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