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【鐵路計劃】政府刊憲屯門南延線鐵路方案　屯門南往屯門站路程料不逾5分鐘

社會 11:11 2022/01/28

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屯門南延線方案刊憲。（資料圖片）

政府今日（28日）按《鐵路條例》（第519章）的規定，在憲報刊登屯門南延線的相關鐵路方案。當局指，屯門南延線將改善屯門市中心南面社區的鐵路服務，目前在繁忙時間由屯門南前往屯門站的路面車程需時約10至20分鐘，如有屯門南延線，以鐵路行走相同的路程，預料將不超過5分鐘。

屯門南延線方案刊憲。

屯門南延線是《鐵路發展策略2014》中建議的7個鐵路方案之一，將現時的屯馬線從屯門站向南延伸約2.4公里，包括一個設於屯門客運碼頭附近的新鐵路車站，以及設於屯門第16區的中途站。政府和香港鐵路有限公司早前已就屯門南延線項目諮詢屯門區議會，亦與不同地區團體就項目的建議及關注事項會面及交流，擬建屯門南延線的建造工程會在鐵路方案獲得批准後盡快展開，預計於二○三○年竣工。
 
根據《鐵路條例》，由今日至2022年3月29日期間，公眾有權就屯門南延線的相關鐵路方案提出反對，任何有可獲得補償權益的人士均可根據該條例的規定申索賠償。

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責任編輯：余思嵐

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