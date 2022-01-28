【第五波疫情】許樹昌估算社區最少有90條隱形傳播鏈　籲市民農曆年減少跨家庭聚會

▲ 許樹昌估算社區最少有90條隱形傳播鏈。

本港昨日（27日）新增164宗新冠肺炎確診，創疫情以來單日新高。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港疫情仍處於高峰期，據現時30宗不明源頭個案，推算本地最少有90條隱形傳播鏈，而且多區污水檢測驗出陽性，或反映社區潛藏不少隱形帶病者，又認為現時追蹤措施可行。

許樹昌今日（28日）在港台電台節目稱，本港疫情仍處於高峰期，未有回落跡象，社區存有30條隱形傳播鏈，較難追截病患的感染途徑及找出緊密接觸者。根據以往文獻顯示，每找到1名感染源頭不明的患者，背後可能有3至4條隱形傳播鏈，推算社區或有最少90條隱形傳播鏈；多區污水檢測驗出陽性，亦可能反映社區有不少未發病的患者，認為現時強檢及隔離等防疫措施可行。他呼籲，市民農曆新年減少跨家庭聚會，強調即使檢測呈陰性，也不代表短時間内不會受感染。

▲ 許樹昌估算社區最少有90條隱形傳播鏈，籲市民農曆年減少跨家庭聚會。（資料圖片）

彩雲(一)邨長波樓懷疑出現垂直及橫向傳播，許樹昌表示，不少市民忘記定期在U型氣隔注水，以致社區不時出現垂直傳播，故此安排有關住戶撤離，希望降低大廈內爆發及傳染社區的機會；至於葵涌邨陽性個案雖然走勢回落，但未能絕對肯定傳播結束，仍要監察居民檢測結果。

當局將擴大疫苗通行證適用的處所，以9成人打第一針為目標，本報引述消息指，政府正考慮市民乘搭公共交通和進入商場時，要出示接種紀錄。許樹昌指，疫苗護照可提高接種率，很多外國國家正推行，形容目前正和病毒「打仗」，必須提升接種率，從公共衛生角度，公共交通工具人流多、風險高，亦應有接種疫苗要求，不過技術上有困難。

政府2月5日起縮短抵港人士酒店檢疫期至14天，另加7天自我監察，當中須進行強檢。許樹昌解釋，Omicron病毒發病期一般為4至10天，99%的Delta病毒患者亦在感染後14天内發病，認為14天檢疫期足夠，強調不少感染Omicron病毒的患者屬於輕症、沒有肺炎，但部分人病毒量高，外國採取緩解疫情策略下實施患者家居隔離，在本港未必適合，認為如果隔離設施足夠，應安排患者隔離治療。

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記者：陳麗娜