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【學校爆疫】將軍澳圓玄三中10名師生染疫　中三B班累計5宗病例

社會 11:09 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

位於將軍澳尚德邨的香港道教聯合會圓玄學院第三中學。（學校youtube片段截圖）

本港爆發第五波疫情，全港多區有學校相繼中招。位於將軍澳尚德邨的香港道教聯合會圓玄學院第三中學，昨日（27日）向家長發通告，指有9名學生及1名職員初步確診或確診，其中職員於周一（24日）有回學校。

按校方向家長所發的通告，該校有一名中五學生於1月21日確診，該校師生須接受強制檢測，截至27日晚上8時，有數宗初步陽性。校方指，目前5個班別有學生涉確診或初步確診，其中3B班共涉5名學生，5C班、1A、1B及1C各有一學生染疫，有關學生最後返校日期為1月21日；而染疫的職員最後上班日期為1月24日。

翻查資料，一名16歲居葵涌邨夏葵樓的女生（#個案13470）確診，就讀圓玄三中，她沒有病徵，已接種疫苗。

校方指，已向當局匯報有關個案，由於各患者曾回校，提醒家長如發現子女有不適，要立即接受檢測，並通知學校。校方亦會消毒校舍，要求學生和教職員於農曆新年假期結束前不要回校。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃悅晴

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