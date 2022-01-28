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【防疫措施】遊輪海洋光譜號取消2月4日起5航次　旅客將獲全額退還票價及稅費等

社會 12:11 2022/01/28

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遊輪海洋光譜號取消2月4日起5個航次，旅客將獲全額退還票價及稅費等。（皇家加勒比提供）

皇家加勒比國際遊輪今日（28日）宣布，為遵循香港特區政府於昨日（27日）最新公佈的新冠病毒防疫政策，包括要求遊輪延長停航安排，海洋光譜號原定於今年2月4日、7日、10日、12日和 14日於香港出發的公海遊航程將會取消。有關政策詳情可參見政府網站。已預訂上述航程的旅客將被安排全額退還已支付的遊輪票價、港務稅費及已購買的船上消費項目。

皇家加勒比強調，將繼續關注當前地區的疫情發展情況，並與政府有關部門就安全復航保持密切溝通。賓客與船員的健康安全是公司首要關注，公司一直與香港特區政府密切合作，遵從官方制定的防疫政策以及皇家加勒比集團的多重防疫舉措。

皇家加勒比重申，自2021年10月開辦香港公海遊以來，海洋光譜號並無任何陽性個案，取消上述航程乃跟循政府的預防措施。

皇家加勒比國際遊輪旗下遊輪「海洋光譜號」疑不敵疫情巨浪衝擊，宣布今年4月11日起從香港調往新加坡繼續公海遊航程，遊輪公司指調配屬正常商業決定，詳情即看【下一頁】

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責任編輯／記者：陳麗娜

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