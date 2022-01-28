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【美食速遞】Dear Harley Bakery 6款新出鮮果蛋糕　 K11 MUSEA店買三送⼀打卡再減$18

休閒消費 16:06 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

Dear Harley Bakery推出時令鮮果蛋糕。(圖片由品牌提供)

Dear Harley Bakery近年推出玩味十足的「幻覺蛋糕」深受歡迎，繼幻覺蛋糕後，推出多款鮮果蛋糕，即日起在K11 MUSEA期間限定店可享買三送⼀優惠參與Instagram互動⼩遊戲，更即可減港幣18元。。

為慶祝Dear Harley Bakery新品及新店登場，於期間限定店可享買三送⼀優惠。(圖片由品牌提供)(圖片由品牌提供)

最新影片：

「不時不食」的鮮果蛋糕

烘焙師特選最頂級及時令的鮮果，例如皇牌鮮果蛋糕Black Forest便選用塔斯曼尼亞車厘子，Red Forest及Blueberry Forest則分別選用韓國雪香貓士多啤梨及摩洛哥巨型藍莓。除三款皇牌鮮果蛋糕，以法國著名朱古力品牌Valrhona製的Chocolate Forest、Banoffee Forest 及 Mango Forest。全人手製作，不添加乳化劑、穩定劑及防腐劑。

三款皇牌鮮果蛋糕每件售港幣 88元，其他蛋糕則售港幣78元，於期間限定店可享買三送⼀優惠。

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
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#IllusionCakeChallenge

烘焙師將於每星期製作一個幻覺蛋糕，並隱藏於期間限定店內，只要大家於Instagram上傳限時動態，一同尋找幻覺蛋糕，每件蛋糕即可減港幣18元。每星期答案將於Dear Harley Bakery Instagram上公布。

玩法如下:

 1. 客人將他認為的幻覺蛋糕拍成照片或影片。

 2. 將照⽚或影⽚上傳至Instagram的限時動態，標記@DearHarley_Bakery以及 #IllusionCakeChallenge。

3. 每件蛋糕即減港幣18元。

Dear Harley Bakery 期間限定店資料﹕

⽇期﹕2022年1⽉24⽇起

營業時間﹕上午⼗⼀時三⼗分晚上八時三⼗分

地址﹕尖沙咀梳⼠巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea B2樓Kiosk LAFP01

Instagram: @DearHarley_Bakery /@dearharley_

網址﹕www.dearharleyhk.com

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責任編緝：張懿慧

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