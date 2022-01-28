【疫下被裁】美孚餅店涉無故解僱住葵涌邨港媽　致歉將購北河同行飯盒贈深水埗街坊

▲ 美孚多多餅店涉無故解僱住葵涌邨員工，店舖發聲明致歉，將購1000盒飯盒贈街坊。

本港爆發第五波疫情，葵涌邨多棟樓的居民需家居隔離，工作受影響。有位港媽在網上發帖及接受傳媒訪問，指在美孚一餅店工作長達7年，公司以「不適合」為由辭退了她，她批評辭退原因疑涉她住葵涌邨有關。涉事的多多餅店在網上發表2則聲明，昨日的最新聲明表示致歉，並將購1000飯盒免費派發予深水埗街坊。

工作7年疑因禁足被無故辭退

事主陳小姐是葵涌邨夏葵樓的居民，當初返餅店的其一原因，是工作時間方便她照顧孩子，而她返長工工作長達7年。她於周二（25日）上午通知上司，指其居住的大廈將會被圍封禁足數天，本來商議好過年後才返工，不過之後，上司突然以「不適合」為由解僱她。

她表示雖然公司說辭退原由不涉及她住葵涌邨，指出一早想炒她，但她不相信，指出每月更表及工作安排清單也有她的名字。

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餅店發最新聲明

事件在網上被廣傳，加上事主接受無綫新聞訪問，愈來愈多人關注。涉事位於美孚的多多餅店有在其facebook專頁回應有關事件，第一帖文已被刪除，內容提及只因個別員工表現問題，並不因禁足導致，表示有於中疫者大廈居住亦由員工自決返工與否，不會刁難，強調公司與員工共渡難關。

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聲明上載後引來抨擊，至昨日（27日）傍晚6時許，多多餅店在facebook專頁發出最新帖文，表示歉意，正在積極與前僱員協商中，並承諾購買1000飯盒派發深水埗街坊。

對於有關小店報導，呢兩日我地認真檢討過，確實有處理不恰當及溝通不足嘅地方，小店深表萬分歉意，並收返之前相關嘅回應，正在積極同陳女士協商中。

將購1000飯盒贈深水埗街坊

餅店在帖文稱店舖是一間服務社區多年的小店，默默用心經營至現時，感恩得到街坊的支持，經過是次事件，會汲取經驗，以及誠心聆聽公眾同員工嘅意見。

對於今次引起大家嘅不便，為表一點心意，小店向北河（同行）明哥慈善基金有限公司購買1000個飯盒，將於2月贈予深水埗街坊。

▲ 餅店最新聲明，致歉及承諾購飯盒派基層。（facebook截圖）

網民街坊不收貨

網民看過最新聲明之後，很多都不接受餅店的道歉，表示感到失望，指出不會再購買，批評人事管理太差。留言如：「炒咗個葵涌員工，然後買1000個飯盒俾深水埗街坊作補償？」、「真係好離譜，員工都唔係想唔返，在邨內已經好恐懼及擔心」、「食完又買，買完又食！本來食剩三粒食完再買！但依家我發誓以後都唔幫襯！」等。

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責任編輯︰王明芳