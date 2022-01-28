【封區檢測】葵芳花園C座515名居民接受檢測　發現1宗初步陽性個案

▲ 葵芳花園C座515名居民接受檢測，發現1宗初步陽性個案。（資料圖片）

政府昨日（27日）圍封葵芳葵義路12-20號新葵芳花園C座，要求受限區域的人士須留在其處所並接受強制檢測。截至今日凌晨零時，約515名身處受限區域內的人士接受檢測，其中發現一宗初步陽性檢測個案，有關人士和其密切接觸者被安排分別送往醫院及檢疫中心跟進；其餘身處受限區域內的人士的檢測結果均為陰性。

此外，政府今日上午約8時30分完成強制檢測行動後，隨即在「受限區域」內執法，確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府共檢查了約115名受檢人士的檢測報告，發現有2人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令及向其中一人處定額罰款5,000元。

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責任編輯：李榮忠