【環保小店】街坊裸買店荃灣設Pop-Up　店長身體力行推廣源頭減廢

▲ 為支持環保，「四圍斟」店長Susan開設裸買店，造福社群。

近年港人環保意識抬頭，愈來愈多人進行回收、減塑等舉動，裸買亦再度興起。裸買除了減少包裝之外，提倡用幾多買幾多，以達致減少不必要的過度消費。屯門裸買店「四圍斟」店長Susan致力推廣環保，最近更在荃新天地開設期間限定店，將裸買帶入商場之內。



環保這個概念相信人人都懂得，但真正於日常生活實踐又有多少？屯門裸買店「四圍斟」店長Susan自中學起已有環保習慣，由最簡單的自攜容器開始做起，並將廢物分類回收。後來元朗出現了「不是垃圾站」，她每個星期也跨區做回收，更受到啟發，開始裸買來實行源頭減廢。

▲ 屯門裸買店「四圍斟」店長Susan，於荃新天地開設期間限定店，售賣各種香港製造的環保產品。（黃建輝攝）

按需要購物減浪費



裸買是否一個新興的消費方式？Susan說：「其實很久以前上代人已經會自備容器，去糧油舖買醬料、糴米，一次性物品面世後才漸漸被取代，我們今日只是再次使用這方法去購物。」裸買其中一個好處是可以按照自己實際需要才去選購，避免衝動或是過度消費，尤其是每次買入一大樽，可能放至過期都未用完，結果造成浪費。



除此之外，自備容器亦可以減少不必要的包裝。「最簡單是帶個盒去買食物及食材，即使在街市也很容易做到。我不鼓勵要買一些精美的盒子、蔬菜袋及隨行杯等，所以我們店子也沒有售賣這些產品。其實身邊有很多資源都可以重用，如薯片膠袋其實很實淨，洗淨後可以帶來買乾糧。」

▲ Susan為推廣裸買及源頭減廢，身兼二職還要照顧小朋友。（黃建輝攝）

屯門街坊裸買店



Susan直言從來沒有計劃要創業，有天見到家樓下的汽水機忽發其想：「如果有買洗頭水機、梘液機就好了！」心中一直也有這想法，並開始物色一些香港製造的產品，更膽粗粗於去年2月第一次擺市集。她見反應不錯，就在屋企樓下餐廳借了位置開設「鄰里裸買站」，到4月底正式成立「四圍斟」，主要為屯門街坊們服務。



「香港其實有一班很有環保意識的人，但缺乏生活配套去支持，『四圍斟』讓屯門人不用出港島九龍也能裸買。我們店子很少生客，客源亦以後生一輩居多，都是專誠來幫襯。較年長人士未必知道甚麼是裸買，就要花點時間跟他們介紹及解釋，有些聽完之後也覺得不錯，會開始試行。」



但也有長者未明白裸買背後的意義，拿了一個新簇簇的膠袋來購物，也有不少人以價格為重，以為產品很靚就賣得貴。其實「四圍斟」定價不貴，甚至幾蚊已有交易。「有些人以為門檻很高，試過有客人只買了一個幾毫貨品感到不好意思，其實我們絕不介意。」

▲ Susan第一次擺市集售賣各種環保產品及推行裸買，反應不錯。（相片來源：受訪者提供）

親自看店送貨



香港的環保店圈子很有趣，大家的最終理念是推廣源頭減廢，因此店與店之間不存在競爭，反而會互相幫忙。「我們有『裸買小店聯盟』，店主們就如橋樑般，會互相推介產品、介紹供應商，甚至夾單入貨等，大家之間有聯繫，希望可如便利店般區區有裸買店，不像其他商家要爭生意。」



「四圍斟」面積小而位置偏僻，而且只有Susan與哥哥兩人打理，加上兩人有正職，開門時間不定，也影響到生意。「其實也歸咎自己沒有落力宣傳，開店早期試過整天完全沒有生意，有一次周末連續兩天也『捧蛋』，當時真的覺得十分氣餒，懷疑是否行錯路，甚至想放棄。得到熟客們打氣鼓勵，又有街坊幫手宣傳，漸漸多人認識，這兩個月有點轉機。」



Susan更推出兩個全新服務，「裸外賣」是在店子開門營業以外的時間交收，但因要預先交低容器，要很有誠意才能成事；另亦推出「裸網購」，客人在網上落單後，滿指定金額即可以直接送上門，由她及哥哥親自送貨。「明白客人也未必有時間，希望做到這個地步，讓客人試試裸買這方式。雖然很多有心人會做回收，但不如源頭減廢，因此想盡量方便他們。」

▲ 小店位於屯門多寶大廈商場，售賣各種日用品及食品為主。（相片來源：受訪者提供）

堅持環保信念



她深明生活習慣不是一朝一夕可以改變，而是需要很長時間，她不想這麼快放棄，笑言：「先垂死掙扎一下吧！」天無絕人之路，有商場邀請Susan開設期間限定店，將店內大部分產品帶過來賣，包括最受歡迎的個人護理用品。雖然當初有人手考慮，但她期望可以將裸買理念推廣出去，讓更多人認識。



她直言：「想賺大錢就不要做裸買店，我們只求夠交租。而且真的要堅持自己的信念，始終每人對環保這議題也有不同意見及聲音，因此不可輕易受人影響及動搖，亦不能要求別人同樣做到。如食外賣少不免產生廢物，惟有之後做多一步去回收，盡量環保。」

▲ 裸買記得要自備容器，店子亦有少量膠樽提供，但要額收費。（黃建輝攝）

▲ 啤酒洗髮皂對頭皮有益，可以$0.85/克買少少試用，用過覺得好才買一件。（黃建輝攝）

詢問度高環保尿布



店子主力售賣香港製造的日用品，小部分是外國產品。較特別要數可重用的環保尿布。嬰兒每日用很多即棄尿片，相當不環保，當中含有很多化學物質，對嬰兒屁股可能構成敏感。香港很少有這款產品，Susan以往只能上網去看台灣的網站推介。



後來她加入了一個尿布的WhatsApp群組，每個月會自發舉行一個「摸摸會」，讓媽媽們帶自己買的尿布進行分享及心得，之後揀好才團購。於是Susan索性引入幾個品牌，客人可以看到實物，以及解說用法。



使用尿布當然比即棄尿片需時及花工夫，因為尿布要機洗不能手洗，Susan說最好儲起一堆才洗，有些人會接受不到，怕不衞生。「媽媽們真的要有心去使用，如嫌麻煩的話，或者使用及處理不當，其實就會有問題，我寧願媽媽們不要勉強，試過覺得好才繼續用。」

▲ 環保尿布要用洗衣機清洗，售價由$150至$260，另有內膽可選購。（黃建輝攝）

荃新天地╳Cataholic Wonderland╳四圍斟「新春環保裸買體驗店」

地址：荃新天地1期1樓130號舖

日期：即日起至2月13日

時間：11am至9pm

記者：張頌婷