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【封區檢測】黃大仙新光中心第一、二座1,030人受檢　發現一宗初步陽性個案

社會 11:32 2022/01/28

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黃大仙新光中心。（資料圖片）

政府昨日（27日）晚上10時起圍封黃大仙龍翔道120號新光中心第一座及第二座，今早（28日）上午約10時50分完成強制檢測行動，約1,030名人士接受檢測，當中發現1宗初步陽性個案，將安排跟進。

當局表示，行動中到訪約490戶，當中約60戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，會採取措施跟進。政府亦正在「受限區域」進行執法行動，確認所有人士已接受強制檢測，會另行公布正式撤銷相關宣告的時間。

另外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於2022年1月14日至1月27日期間曾身處上述大廈、新光中心M2及該處的停車場內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」的相關地點，亦須於1月29日或之前接受強制檢測。

最新影片推介：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：黃悅晴

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