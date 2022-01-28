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【好人好事】良心飯店風雨不改派飯20年　基隆茶餐廳歲晚贈長者一人前盤菜

健康 13:22 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

基隆茶餐廳向長者派發一人前盤菜。

臨近歲晚，位於北河街的良心飯店「基隆茶餐廳」在周三（26日）向一眾長者派發「一人前盤菜」，在農曆新年前為長者送暖，獲網民大讚充滿人情味、屬好人好事。

最新影片：

基隆茶餐廳在Facebook專頁分享今次派盆菜活動，並感謝「燒賣黃后」送贈年糕，以及有善心公司老闆送贈日本雞蛋，一併連盆菜送給長者。點擊睇活動情形：

    點擊圖片放大
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紮根太子多年的基隆茶餐廳素以關懷弱勢社群聞名，店主Cat姐早於20年前已加入露宿者行動委員會擔任義工，向露宿者派飯。而時至今日，Cat姐仍堅持逢周三向露宿者派發200個飯盒；而逢初一、十五就會派齋飯給區內長者，其中一日由善長贊助。

而因應疫情，餐廳也會派發防疫包，包括口罩、搓手液及杯麵給有需要人士。今次餐廳派盆菜的善舉，再度感動不少網民，並留言致謝：

    點擊圖片放大
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基隆茶餐廳盆菜近日成為網上熱門話題，全因有富貴KOL之稱的雪姨，拍片比較大酒店Ritz-Carlton、帝京酒店及基隆茶餐廳的盆菜，3份盆菜價錢分別為688元（一人份）、788元（二人份）及128元（一人份）。

雪姨在試過基隆茶餐廳盆菜後，評價「蝦肉霉爛」、「髮菜少」，提供的鮑魚質素對比Ritz-Carlton大有分別，引起網上負評如潮。而雪姨之後亦將相關影片下架，並就事件3度道歉，同時承諾在她有份籌辦的市集，如有檔主要退租，將退還全額租金，以及捐出自己檔內全部收益予有需要團體。

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責任編輯：羅嘉欣

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