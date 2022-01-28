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【新春2022】旅發局推賀年手機貼圖兼賀年小遊戲　助向各地親友分享新春祝福

社會 11:41 2022/01/28

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旅發局推賀年手機貼圖兼賀年小遊戲，助向各地親友分享新春祝福。（旅發局提供）

踏入虎年，旅發局今年推出「迎春接福．就在香港」賀年應節手機貼圖（stickers），方便香港和世界各地的朋友，透過手機遙距向親友送上窩心的節日祝福，同時宣傳香港的旅遊地標。
 
旅發局指，賀年stickers由可愛活潑的「招福虎」在維多利亞港、昂坪纜車和摩天輪上，拿著風車和地道美食跟大家拜年，更有齊繁體中文、簡體中文和英文，方便身處各地的親友收集祝福。
 
此外，旅發局亦準備了賀年網上小遊戲，方便疫情下網上團拜的家庭，透過小遊戲與親友隔空來個「牙骹戰」，比試一下臂力和手力，健健康康慶虎年。

旅發局準備了賀年網上小遊戲，方便疫情下網上團拜的家庭以遊戲賀新春。（旅發局提供）

玩法好簡單，參加者只要限時15秒內出盡全力搖動手機或點擊滑鼠，「招福虎」就會幫參加者招運，次數越多，寓意新一年運氣越高，有興趣的市民可登入旅發局網站免費下載sticker兼玩遊戲。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳麗娜

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