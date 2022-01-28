【新春2022】瑰麗酒店新年禮盒及美饌　$488入手賀年禮籃兼做善事

▲ 香港瑰麗酒店推出節日盛宴及禮饌迎接新歲。(圖片由品牌提供)

香港瑰麗酒店以「博雅時境 百事瑰麗」為題，為大家預備節日盛宴及禮饌迎接新歲。由傳統新年全盒、多款節日禮籃，到節慶餐單及外賣盆菜，至手工糖果倒數日曆，讓大家盡情投入佳節氣氛。

最新影片：

期間限定店

由即日起至2月3日，店內會有不同特色的賀年禮盒出售，包括傳統全盒、農曆新年禮籃、獨家農曆新年「A Sense of Place」倒數月曆、 彤福軒的瑤柱蘿蔔糕及椰汁年糕、Blooms and Blossoms年花等。

網上商店賀年精選

傳統全盒、農曆新年禮籃、彤福軒李志偉師傅主理的瑤柱蘿蔔糕及椰汁年糕、賀年甜點及糕點、Butterfly Patisserie新春限定下午茶等。

凡購買賀年禮籃，酒店便捐出5%收益予同路舍，支持同路舍援助香港無家者的各項活動。

酒店亦特别推出獨家農曆新年「A Sense of Place」倒數月曆 (港幣$888) 從年初一開始迎接正月十五的來臨，滿載充滿本地特色的鹹甜驚喜，如幸運曲奇、蛋卷、中式糕點及彤福軒李志偉師傅的XO醬。

詳情【按此】

點擊大圖了解更多：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

彤福軒

可親臨彤福軒享用新春美饌，或於餐廳的七間私人包廂中用膳欣及賞維港美景，最大的包廂可容納最多十六位客人。

多款經典新年菜餚，包括象徵財富和繁榮的富貴雞 (港幣$1,688)，適合八至十位客人享用；以及適合六位客人享用的豐盛盆菜( 港幣$4,888)。兩款新年菜式均可於彤福軒享用，亦可在網上商店預訂，並於1月29日至2月10日期間取貨。

八道菜新春菜單價錢為每位港幣$2,380 (2月1日至10日期間供應)，採用最優質和令人垂涎的粵菜食材，菜式包括松茸蒸斑片、紅燒鮑魚配豬肘和竹笙、魚肚燴牛肝菌麵等。

詳情【按此】

Holt's Café

二月新春早午餐餐單（每位港幣$1,088；6至12歲小童每位港幣$888）和四道菜「傳統粵菜」賀年晚市套餐（每位港幣$588）。

詳情【按此】

The Butterfly Room及Butterfly Patisserie

除可品嚐三文治、經典英式鬆餅及餐車上精緻甜點外，亦可以港幣$1,998享用下午茶及兩杯香檳冷泡茶。更可選擇外帶Butterfly Patisserie新春限定下午茶，價錢為港幣$858，包括三文治、每日精選美點、新春限量糕點、大溪地雲呢拿千層酥、英式鬆餅、果醬、奶油和茶包。同時推出新春限定甜點，如鐵觀音朱古力撻（950克港幣＄888；120克港幣＄88）和帝王柑橘撻（港幣$88 ）。

供應日期:即日至2月15日。

詳情【按此】

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧