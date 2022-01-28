【疫苗通行證】李家超稱新版本安心出行與疫苗通行證對接　可為處所負責人簡化程序

▲ 李家超到訪創科局。（李家超Facebook）

港府昨日（27日）更新了「安心出行」流動應用程式。根據應用程式更新，「安心出行」加入支援新冠疫苗接種醫學豁免證明書，並會於進入場所界面自動顯示電子針卡二維碼，或新冠疫苗接種醫學豁免證明書。政務司司長李家超在社交平台表示，昨日到訪創新及科技局，聽取人員就應用科技協助抗疫工作的匯報，並與創新及科技局局長薛永恒討論了「安心出行」的新版本、香港健康碼與內地健康碼的轉碼流程，以及稍後推出「疫苗通行證」的運作等。

李家超與同事討論，如何利用「疫苗通行證」協助衞生防護中心尋找曾到訪食肆顧客或密切接觸者，以便當食肆出現確診個案時，盡快找出可能受感染人士，即時斬斷病毒在社區的傳播鏈。他形容「疫苗通行證」簡單、易用和快捷，並能協助更迅速尋找確診者或密切接觸者。

他感謝在過去兩年的抗疫工作中，同事們全情投入，克服很多困難，現時「安心出行」最新的下載數字約為750萬，反映他們努力的成果。

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責任編輯：李榮忠