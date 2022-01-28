【真話｜廢話】賣字+麥曦茵文字創作者跨界合作　揭示日常話語真與廢

▲ 賣字與麥曦茵以「真話｜廢話」為主題舉行展覽。

本地異體書法家賣字與電影導演兼編劇麥曦茵最近以「真話｜廢話」為題舉行展覽，展覽場地分別於深水埗及荃灣，揭示日常話語的真與廢。

二人於2019年首次隔空合作，始於賣字的個人展覽「心地好」，當時賣字邀請了麥曦茵給予一句「心地好」的話語，往後麥曦茵執導的MV《一步一悔過》、《無可救藥的浪漫》亦曾邀請賣字為歌名題字。

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▲ （大會提供）

理念相通的賣字及麥曦茵共生共存於荒誕時代，有感「廢話遮天蔽日，真話擲地無聲」。

去年十月，麥導因擔任電影《濁水漂流》剪接師而入圍金馬獎，為了往返台北及香港，她經歷了合共28天的隔離生活。正值隔離期間，賣字與麥導隔空聯繫並傾談合作，解構戀愛、職場、日常中的話語屏障，發掘「真話被當廢話，廢話似廢還真」之微妙。

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▲ （大會提供）

是次展覽，以「真話｜廢話」為題，節錄電影對白，喃喃絮語，幽默戲言，淺白哲理，時而諷刺，時而療癒。麥曦茵直言：「生活中，有多少話，說時輕巧，卻帶來重擊？感謝在我隔離期間，得到一位我很欣賞的90後女性書法家──賣字邀請合作，將生活中積累的幽默及說真話的勇氣以書法呈現。」

她續指：「新年期間會分別於深水埗素年及荃灣丹丘蒸留所兩個地方，展出我們共同創作的『真話｜廢話』。賣字是一位很清楚自己創作定位的女性藝術家，希望大家可以支持這個展覽，以及留意賣字往後的作品。」

兩個地方，兩個展覽，互為觀照，一如鏡象。

【真話｜廢話】展覽

日期：1月28日至2月14日

時間：中午十二時至下午八時

地點：素年（深水埗汝州街126號）、丹丘蒸留所（荃灣白田壩街南豐紗廠301室）

（展覽時間請留意店內宣傳，新年期間或有改動）

* 部分《真話》《廢話》商品僅限定於該場地發售

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