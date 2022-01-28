【紅陶大宇】親解無緣演出《大叔的愛》原因　陶大宇逆市半年吸金七位數

▲ 陶大宇爆紅後工作不斷。

「師奶殺手」始祖陶大宇去年於內地商演裡翻唱劉德華經典歌曲《倒轉地球》，片段迅速在網絡爆紅，令陶大宇一夜間成為網絡紅人，在這首歌的帶挈下，令大宇成為內地商演活動的搶手貨，工作接不停，有指大宇半年間吸金七位數，認真和味。

近日有報導指去年ViuTV熱爆劇集《大叔的愛》裡KK一角，原來陶大宇為人選之列，惟最終此角落於黃德斌手中，陶大宇早前接受TOPick訪問，親解最終沒接演《大叔的愛》的原因，更直認有戲癮，希望有機會再參演港劇。

▲ 陶大宇稱感謝網民的支持，像一份新年大禮物。（攝影：陳詠琪）

陶大宇近日在中港兩地爆紅，有網民為此開設「陶大宇關注組」，除了狂接內地商演外，大宇近日更返港出席商場活動。返港後更接受不同媒體和電視台訪談，陶大宇更食住個勢，早前更錄製賀年歌歌《紅陶大宇喜迎春》，昨日更落花墟大派福袋給街坊。

最新影片：肥仔+193訪問

近日有報道指陶大宇內地登台價暴升，唱兩首歌可穩袋20萬人民幣，大宇接受媒體訪問表示酬金沒那麼高，在逆市下他也沒有加價，不過他直認在《倒轉地球》此曲帶挈下，不少商演斟洽他出席，他卻沒時間做不來。

▲ 陶大宇近日返港出席活動吸金。（大會提供）

《大叔的愛》曾接洽演出

大宇接受專訪時表示突然爆紅，要真心多謝網民：「因為沒網友就不會有這現象，不過說到我要進軍樂壇就誇張了一點，順其自然吧，暫時沒好大計劃，手頭工作亦已完成，今次返港想休息一下，也想多照顧母親。」

另外近日有傳聞去年ViuTV原有意斟他演出劇集《大叔的愛》裡KK一角，但因大宇對同性戀角色有抗拒，最後沒有演出，最後由黃德斌接演，而黃德斌更憑此角爆紅。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

大宇就澄清：「我沒有推演《大叔的愛》，大家誤會了，但的確是曾接洽我，我估計是電視台當時找了不同製作公司去找演員，而其中一間公司曾聯絡我，但談了兩次就沒再跟進，事後才知道是《大叔的愛》。不過我澄清未有真正去傾合作，只是曾經有接洽而已，但慢慢傳了出去，變了我是不演同性戀而推劇。」

▲ 2019陶大宇曾參演ViuTV的《詭探前傳》。（網上圖片）

【倒轉地球】陶大宇商演身價飆升百萬 感恩多謝網民力撐：要珍惜和享受

曾有意再演《刑偵》

事實陶大宇現時未有接演新的劇集，問到他會否拍TVB，大宇未有正面回應。「現時我想拍的是自己應付的劇集，打打殺殺就不再適合我，希望多演同情有關的題材，也想同其他新班底合作，相信互相都有挑戰性。

曾傳《刑事偵輯輯案》有意再開延續篇，大宇稱：「去年外面有公司真的想找我拍跟《刑事》有關的劇集，我都認真考慮想演，不過後來讓公司轉了方向，就沒了下文。」大宇表示他對拍劇仍有興趣，只想不想太重覆過去的題材而已。

記者：陳家昌、游艾維