【外賣優惠】新地上水廣場及PopWalk天晉滙推餐飲優惠　消費滿$100玩遊戲贏高達$900+晚市外賣100％回贈

▲ 新地旗下上水廣場及PopWalk天晉滙攜手推出「嚐美食．淘金樂」。（商場提供）

新地旗下上水廣場及PopWalk天晉滙推出「嚐美食．淘金樂」餐飲主題活動，顧客只需於1月29日至3月31日到兩大商場旗下逾40間餐飲食肆，包括Goobne Chicken、牛八涮涮鍋專門店、CoCo壹番屋、深井陳記燒鵝、牛助日式火鍋放題、無肉食、花斑茶、八番麵工房deluxe、牛摩+及珍煮丹等，消費滿$100即可參加小遊戲挑戰一次。完成指定關卡即賞$20美食滋味優惠券，以及$50超市或商戶現金券，更隨時贏走高達$900獎賞。

▲ 上水廣場100% Delicious 外賣滋味回贈。（商場提供）

顧客只需於上水廣場（2樓至5樓）或PopWalk天晉滙（1至3期及海天晉滙）惠顧任何餐飲商戶，憑即日單一餐飲電子消費每滿$100，即可於上水廣場L5、PopWalk 2期中庭及Ocean PopWalk海天晉滙地下正門，大玩遊戲挑戰。根據贏出之點數於關卡棋盤上前進，踏中獎品格即可贏取不同獎賞，例如The Point會員積分、商場美食優惠券及精品，參加次數越多，得獎機會越大。完成第一及第二個關卡即賞$20商場美食滋味優惠券，完成第三關卡則可獲得$50超市或商戶現金券，隨時贏走高達$900獎賞。

此外，兩大商場亦同步加推晚市外賣自取優惠，由即日起至2月28日，The Point by SHKP會員於晚上6時後，惠顧上水廣場（2樓至5樓）及Ocean PopWalk海天晉滙之任何食肆外賣自取，即日單一電子消費滿$100，即可換領$100滋味美食優惠券，盡享100%回贈，更可同時賺取The Point by SHKP會員積分。

▲ Ocean PopWalk海天晉滙Takeaway外賣賞。（商場提供）

一系列餐飲商戶更推出各款晚市外賣優惠，如上水廣場內之八番麵工房deluxe 4:30pm 後外賣自取8折優惠、牛摩+外賣自取火鍋套餐$208起，以及珍煮丹於6pm後，正價飲品兩杯或以上全單8折；而Ocean PopWalk海天晉滙的22 Branch Oyster Bar & Restaurant 、Das Bier、Griddy’s、賀天、Dreams Cafe等亦推出至抵外賣套餐，低至$60即可嘗盡各國滋味美食。

而由即日起至2月27日期間，凡於Ocean PopWalk海天晉滙惠顧任何餐飲消費，即可換領《PopWalk X WHOSMiNG旨在一喜》2022年曆卡或祝願繪馬1款，與大家共同慶祝新一年。

記者︰黃依情