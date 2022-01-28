【強制檢測】屯門區有污水樣本帶新冠病毒　政府籲當區市民盡快完成檢測

▲ 屯門區有污水樣本帶新冠病毒，政府籲當區居民及上班族盡快完成檢測。（ 陳靜儀攝）

本港爆發第五波疫情，專家估計社區或有多達90條傳播鏈。政府今日（28日）表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行病毒檢測，並發現於屯門區內檢測到陽性結果，顯示區內可能有隱性患者存在。



當局補充，翻查近日就屯門區內不同範圍發出強制檢測公告的紀錄，發現部分市民仍未於指定日期內完成所須的檢測。政府現呼籲在屯門區居住和工作的人士，盡快完成相關的檢測，以找出隱性患者，阻止病毒在區內傳播。

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責任編輯：陳麗娜