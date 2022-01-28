【情人節2022】SKECHERS聯乘塗鴉藝術家James Goldcrown　推情人節限定系列注入LOVE WALL圖案

農曆新年消費浪潮還未過，情人節又已殺埋身，SKECHERS今年與世界級塗鴉藝術家James Goldcrown再度攜手，推出的情人節限定系列，將「LOVE WALL」作品注入UNO及Max Cushioning鞋款，以愛心塗鴉傳遞愛意。

情人節限定系列以Goldcrown的「LOVE WALL」作品，融入SKECHERS女裝及女童休閒鞋款，希望以心形圖案，鼓勵大家把愛傳播開去。

▲ （SKECHERS提供）

SKECHERSxJames Goldcrown系列自2021年首度推出後反應熱烈，James Goldcrown來自紐約，除了是藝術家、街頭塗鴉壁畫家，也是一位攝影師，他於2015年在邁阿密巴塞爾首次展示後，即快速獲得國際認同，紅遍全世界。目前IG有超過70,000則#LOVEWALL貼文，作品中充分展現出他的人文關懷，並從街頭藝術的根源中發現新的靈感。

▲ （SKECHERS提供）

心形圖案是表達愛意的通用語言，SKECHERS以運動鞋UNO系列的純白色鞋款化成Goldcrown創作噴漆印花的完美畫布，分別有於鞋側印上「LOVE WALL」心形圖案的搶眼款式，及印於鞋底和襯裡的百搭設計。

▲ 來自紐約的James Goldcrown是藝術家、街頭塗鴉壁畫家，也是一位攝影師，（SKECHERS提供）

UNO系列隨性休閒，提供舒適感同時亦能修飾腿部線條。鞋口採用低筒護足設計，立體貼合腳踝加強保護力。而鞋底運用輕質耐磨的全TPU材質及透明氣墊，提供出色回彈。內底更採用能減輕壓力的AIR-COOLED記憶鞋墊，提升舒適、支撐與透氣性，同時備有內增高設計，拉長腿部視覺比例更顯腿長。

記者︰李越樺