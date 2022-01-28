【新冠後遺症】染疫後1年器官一個接一個退化　女編劇全身受盡「長新冠」折磨輕生

▲ 女編劇染疫後1年器官一個接一個退化，受盡「長新冠」折磨輕生。

染上新冠肺炎後痊癒，真的等於完全康復嗎？美國知名劇集《戀愛時代》（Dawson's Creek）女編劇Heidi Ferrer 2020年染疫，經歷了13個月的新冠後遺症折磨，身體愈來愈虛弱、退化，終在去年5月輕生。她的製片人丈夫Nick Güthe希望大眾多關注「長新冠」議題，並籲醫學界投入研究，避免再有憾事發生。

▲ 一家合照。

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綜合外媒報道，Nick Güthe指妻子在患上無症狀新冠肺炎後的13個月，出現嚴重後遺症。本來妻子是個活力充沛、非常健康的人，但染疫後身體漸漸虛弱。

Nick Güthe詳述妻子出現的後遺症，他形容「長新冠」令妻子的器官一個接一個退化。以前，妻子每日步行90分鐘，吃有機及純素食物，3年半沒有喝酒。但染疫後，她出現腸胃問題及「新冠腳趾」，即腳趾或手指上出現類似凍瘡的紅腫病變。6星期內已惡化成腳部劇烈神經疼痛，甚至是類似糖尿病晚期的神經病變。

她爬一層樓梯就筋疲力盡、身體極度疼痛。

另外，妻子還出現無法解釋的神經性震顫、胸腔內部振動、腦霧，嚴重到無法入睡，大腦失去了做出合理認知決定的能力。她連最喜愛的閱讀也無法進行，因為無法集中注意力。後遺症亦影響她小便及性能力。

長新冠似乎偷走她生活中，值得活下去的每一個層面。

而她死前3星期，亦表示過心臟經常無緣無故地失控狂跳，擔心自己會死於心臟病發。

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更慘的是，這一切都沒被醫學界承認，沒有治癒的希望。

新冠後遺症不會一下子來找你。相反，它有條不紊地、精確地、慢慢掠奪你。

去年5月，Nick Güthe回家時發現妻子輕生，送到醫院後雖然心跳恢復，但就被宣佈腦死。急診室醫生認為妻子死於抑鬱症，但Nick Güthe告訴醫生「不是抑鬱症，是Long Covid」。當時醫生困惑地看著他問： 「甚麼是Long Covid？」

Nick Güthe認為，事件顯示儘管疫情已持續超過一年，但連醫學界都忽略染疫後遺症，嚴重影響日常生活。而妻子Heidi Ferrer的情況亦非唯一，他公開妻子的故事後，收到不少網民的訊息表示有同樣困境。他呼籲醫界投入研究，協助身陷痛苦中的人，避免憾事再度發生。

責任編輯：羅嘉欣