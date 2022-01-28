【入稟追款】被指拖欠租金等款項　鄧成波名下公司遭入稟追逾606萬

▲ 被指拖欠租金等款項 鄧成波名下公司遭入稟追逾606萬。（資料圖片）

已故資深投資者鄧成波名下公司，早前遭尖沙咀一幢酒店的業主入稟追租兼收樓，公司於去年10月已交還物業，但仍拖欠業主租金等債務。業主日前再度入稟高等法院，向公司追討逾606萬元欠款。

4名原告石炳祥、石炳璋、石炳濂及石炳祐為「麻雀館大王」家族成員；答辯人永泰成有限公司。

入稟狀中指，雙方於2019年1月簽訂租約，答辯人以月租115萬元租用涉案的尖沙咀一幢大廈作酒店用途，惟答辯人自2020年4月起拖欠租金等，原告曾於2021年8月入稟向答辯人追討欠款及要求收樓，答辯人最終於同年10月交還物業。

入稟狀又指，原告至今仍未能重新將物業出租，因此除了入稟向答辯人追討交樓前的欠租約152萬元外，亦就漏水等問題向答辯人追討維修費用及期間所損失的租金等共逾454萬元。

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記者：楊詠渝