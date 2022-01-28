【捐血救人】血庫存量僅餘3日用量　紅十字會緊急呼籲市民捐血

▲ 捐血救人。（資料圖片）

香港紅十字會輸血服務中心今日（28日）表示，血庫存量僅餘3日用量。呼籲熱心市民盡快前來捐血，以確保需要接受輸血嘅病人可以得到適切嘅治療。

中心指，疫情肆虐，最近中心嘅血液收集量只有平均每日約300包，不足每日收集目標嘅一半，加上公立醫院正值冬季服務高峰期，血液需求持續高企。血庫供應，相當重要。農曆新年將至，希望市民都可在農曆新年假期前後捐血，以一包「救命血」為傷病者送上回家團圓的祝福。

中心又稱為答謝捐血者，2月1日至4日新春期間（年初一至年初四）於捐血站或捐血車成功捐血，即可獲贈「新春補鐵福袋」一個。

捐血預約方法

致電預約熱線2710 1333（辦公時間內）或致電捐血站預約捐血

透過中心網站或者流動應用程式HK Blood預約你嘅捐血時段

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責任編輯：余思嵐