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【捐血救人】血庫存量僅餘3日用量　紅十字會緊急呼籲市民捐血

社會 12:35 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

捐血救人。（資料圖片）

香港紅十字會輸血服務中心今日（28日）表示，血庫存量僅餘3日用量。呼籲熱心市民盡快前來捐血，以確保需要接受輸血嘅病人可以得到適切嘅治療。

中心指，疫情肆虐，最近中心嘅血液收集量只有平均每日約300包，不足每日收集目標嘅一半，加上公立醫院正值冬季服務高峰期，血液需求持續高企。血庫供應，相當重要。農曆新年將至，希望市民都可在農曆新年假期前後捐血，以一包「救命血」為傷病者送上回家團圓的祝福。

中心又稱為答謝捐血者，2月1日至4日新春期間（年初一至年初四）於捐血站或捐血車成功捐血，即可獲贈「新春補鐵福袋」一個。

捐血預約方法

  • 致電預約熱線2710 1333（辦公時間內）或致電捐血站預約捐血
  • 透過中心網站或者流動應用程式HK Blood預約你嘅捐血時段

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐

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