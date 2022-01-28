【第五波疫情】醫管局料社區治療設施使用需求將大增　盼再招聘至少400名兼職護士

▲ 亞博社區治療設施。（經濟日報資料圖片）

本港爆發第五波疫情，專家估有社區或有多達90條傳播鏈。醫管局表示，料將重啟亞洲國際博覽館的社區治療設施9及11號館，提供500張病床接收輕症或康復中的患者。醫管局今日（28日）表示，希望再招聘至少400名兼職護士，並於社交平台發文，呼籲已退休的醫管局職員、非全職或於私營市場工作的醫護人員加入抗疫團隊。

醫管局總護理行政經理潘恩榮今早於電台節目表示，目前有約200名護士於亞博社區治療設施及北大嶼山感染中心工作，當局希望可再招聘至少400名兼職護士。

另外，醫管局於社交平台發文，指出本港疫情非常嚴峻，預期使用亞博社區治療設施，及北大嶼山醫院香港感染控制中心的需求將大增。當局指，正積極準備擴大社區治療設施接收病人的能力，因而急需招聘更多醫護人員，當中以護士尤甚。

醫管局呼籲已退休的醫管局職員、非全職或於私營市場工作的醫護人員，以彈性兼職形式，加入運作團隊，照顧有需要的病人‍，當局將提供相應的培訓及足夠的個人防護裝備。詳情可到醫管局自選兼職辦公室網站瀏覽。



▲ 醫管局緊急招聘更多醫護人員加入抗疫。（醫管局FB圖片）

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責任編輯：黃悅晴